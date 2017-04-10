Австралиец объелся в ресторане деликатесов и попытался спрятаться от счета в океане

 

Фото: AP/Scanpix

Житель Австралии заказал себе королевский ужин в рыбном ресторане прибрежного города Голд-Кост (штат Квинсленд), но когда увидел счет - попытался сбежать, не заплатив, сообщает местный портал Gold Coast Bulletin. Полиции пришлось в буквальном смысле вылавливать любителя морепродуктов из океана.

По данным издания, инцидент произошел в ресторане Omeros Bros Seafood, расположенном на главном городском пляже Мэйн-Бич. 33-летний мужчина по имени Терри Пек заказал в заведении двух омаров, 21 устрицу, маленького осьминога и несколько порций пива. Общий счет составил 621 доллар.

После окончания ужина Пек попытался сбежать. Он выбежал на пляж и бросился в воду. Сотрудники ресторана пытались его остановить, но безуспешно. Тогда они вызвали полицию. Стражи порядка воспользовались гидроциклом, который одолжили у спасателей. Однако выловить нарушителя оказалось не так-то просто. Пытаясь уйти от погони, он принялся нырять. Полиции с трудом удалось извлечь мужчину из воды. На следующий день Пек предстал перед судом. Ему было предъявлено обвинение по двум пунктам - кража и сопротивление полиции.

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Во время заседания судья выразила недоверие, услышав, сколько именно подсудимый съел. «О Боже, и все один?» - уточнила она.

Сам Пек уверял, что собирался заплатить за еду, но был вынужден уйти из ресторана, потому что у его подруги на пляже якобы начались роды. Затем, по словам мужчины, к женщине приехала полиция, и он пошел поплавать. В этот момент, по его словам, он потерял кошелек.

Также он рассказал, что пригласил известного американского музыканта Эминема приехать в Австралию для участия в рэп-битве с ним. Об этом задержанный, который, судя по записям в соцсетях, сочиняет рэп, заявил журналистам, узнав, что сюжет о его «подвигах» будет показан в вечерних новостях.

Поверил ли суд в невероятную историю австралийца, пока неизвестно. Приговор по данному делу будет вынесен 4 мая. Пока же судья постановила освободить Пека под залог при условии, что он не будет покидать Голд-Кост и не станет больше посещать ресторан Omeros Bros Seafood.


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