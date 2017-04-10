Теракт в Стокгольме будут расследовать около года

Расследование теракта в центре Стокгольма, унесшего жизни четырех человек, может затянуться на год, сообщили в полиции города на специальной пресс-конференции.
- В теракте в Стокгольме погиб директор «Spotify» сегодня
- Решение стокгольмского торгового центра после теракта рассердило людей сегодня
- СМИ: Террорист в Стокгольме действовал по «приказу» ИГИЛ сегодня
- СМИ узнали имя подозреваемого в совершении теракта в Стокгольме вчера
- Полиция Швеции: Исполнителю теракта в Стокгольме отказали в убежище вчера
- В Стокгольме искали 11-летнюю девочку: она погибла во время теракта вчера
- Страшное видео из Стокгольма: за секунду до того, как грузовик въехал в толпу 8 апреля 2017 г.
- Посол Латвии в Швеции сообщил о ситуации в Стокгольме 8 апреля 2017 г.
Как заявил один из руководителей следствия Матс Левинг, к работе привлечены около 100 следователей, проведены более 600 допросов подозреваемых.
«В расследовании заняты около 100 следователей, и полиция не исключает, что на работу понадобится год», — сказал он.
Глава шведской полиции Дан Элиассон в свою очередь выразил уверенность, что в числе задержанных подозреваемых оказался именно исполнитель теракта, который на грузовике въехал в толпу людей.
«Мы уверены в том, что у нас именно тот человек, который сидел за рулем грузовика»,
— сказал глава полиции.
На данный момент арестованы 39-летний гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, который по имеющимся подозрениям находился за рулем грузовика и уже дал признательные показания. Второго задержали в воскресенье утром. Элиассон не стал сообщил подробностей о втором арестованном и объяснил это тем, что подозрения по поводу его причастности к преступлению классифицируются как слабые.
По подозрению в причастности к теракту разыскиваются еще несколько человек.
Ранее шведская газета Aftonbladet со ссылкой на источники сообщила, что Акилов действовал по «приказу» группировки «Исламское государство». По данным издания, такое заявление он сделал на одном из допросов, добавив, что является сторонником ИГ.
Теракт в Стокгольме произошел 7 апреля у торгового центра Ahlens Mall на главной пешеходной улице города Дроттнинггатан. Грузовик въехал в толпу людей, стоявших на тротуаре.
Жертвами теракта стали 4 человека, среди который маленькая девочка, еще 15 получили ранения.
В ночь на воскресенье в центре Осло было обезврежено взрывное устройство, никто не пострадал. Адвокат задержанного подростка сказала, что ее клиент отверг обвинения, а также утверждения СМИ, что он якобы был сторонником «Исламского государства».Еще по этой теме