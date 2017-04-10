Теракт в Стокгольме будут расследовать около года

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Расследование теракта в центре Стокгольма, унесшего жизни четырех человек, может затянуться на год, сообщили в полиции города на специальной пресс-конференции.

Еще по этой теме

Как заявил один из руководителей следствия Матс Левинг, к работе привлечены около 100 следователей, проведены более 600 допросов подозреваемых.

«В расследовании заняты около 100 следователей, и полиция не исключает, что на работу понадобится год», — сказал он.

Реклама

Глава шведской полиции Дан Элиассон в свою очередь выразил уверенность, что в числе задержанных подозреваемых оказался именно исполнитель теракта, который на грузовике въехал в толпу людей.

«Мы уверены в том, что у нас именно тот человек, который сидел за рулем грузовика»,

— сказал глава полиции.

На данный момент арестованы 39-летний гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, который по имеющимся подозрениям находился за рулем грузовика и уже дал признательные показания. Второго задержали в воскресенье утром. Элиассон не стал сообщил подробностей о втором арестованном и объяснил это тем, что подозрения по поводу его причастности к преступлению классифицируются как слабые.

По подозрению в причастности к теракту разыскиваются еще несколько человек.

В Стокгольме собрались тысячи человек, чтобы почтить память погибших в теракте

Фото: В Стокгольме собрались тысячи человек, чтобы почтить память погибших в теракте

Ранее шведская газета Aftonbladet со ссылкой на источники сообщила, что Акилов действовал по «приказу» группировки «Исламское государство». По данным издания, такое заявление он сделал на одном из допросов, добавив, что является сторонником ИГ.

Теракт в Стокгольме произошел 7 апреля у торгового центра Ahlens Mall на главной пешеходной улице города Дроттнинггатан. Грузовик въехал в толпу людей, стоявших на тротуаре.

Жертвами теракта стали 4 человека, среди который маленькая девочка, еще 15 получили ранения.

В Стокгольме в толпу врезался грузовик

Фото: В Стокгольме в толпу врезался грузовик0

В ночь на воскресенье в центре Осло было обезврежено взрывное устройство, никто не пострадал. Адвокат задержанного подростка сказала, что ее клиент отверг обвинения, а также утверждения СМИ, что он якобы был сторонником «Исламского государства».

Еще по этой теме
СМИ узнали о задержании второго подозреваемого по делу о теракте в Стокгольме

СМИ узнали о задержании второго подозреваемого по делу о теракте в Стокгольме

Прятавшаяся в подвале эстонка о теракте в Стокгольме: страх был огромным

Прятавшаяся в подвале эстонка о теракте в Стокгольме: страх был огромным

В связи с терактом в Стокгольме задержали 39-летнего гражданина Узбекистана (подробности)

В связи с терактом в Стокгольме задержали 39-летнего гражданина Узбекистана (подробности)


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

reklama.vesti.lv

ТОП-8: главные удивления выставки Auto 2017 Hi-Tech

ТОП-8: главные удивления выставки Auto 2017

Toshiba задумалась о продаже бизнеса по производству телевизоров Hi-Tech

Toshiba задумалась о продаже бизнеса по производству телевизоров

СМИ заподозрили Толкалину в романе с Гребенщиковым Showbiz

СМИ заподозрили Толкалину в романе с Гребенщиковым

Ученые: как вирусы могут спровоцировать аллергию на хлеб Wo&Men

Ученые: как вирусы могут спровоцировать аллергию на хлеб

43-летняя Натали стала мамой в третий раз Wo&Men

43-летняя Натали стала мамой в третий раз

За рубежом

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 470 000 EUR
Продают Квартиры, Межциемс
Продают Квартиры, Межциемс 85 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 550 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 225 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
http://alkoutlet.lv

Темы

 