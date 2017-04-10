Теракт в Стокгольме будут расследовать около года

Расследование теракта в центре Стокгольма, унесшего жизни четырех человек, может затянуться на год, сообщили в полиции города на специальной пресс-конференции.

Как заявил один из руководителей следствия Матс Левинг, к работе привлечены около 100 следователей, проведены более 600 допросов подозреваемых.

«В расследовании заняты около 100 следователей, и полиция не исключает, что на работу понадобится год», — сказал он.

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Глава шведской полиции Дан Элиассон в свою очередь выразил уверенность, что в числе задержанных подозреваемых оказался именно исполнитель теракта, который на грузовике въехал в толпу людей.

«Мы уверены в том, что у нас именно тот человек, который сидел за рулем грузовика»,

— сказал глава полиции.

На данный момент арестованы 39-летний гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, который по имеющимся подозрениям находился за рулем грузовика и уже дал признательные показания. Второго задержали в воскресенье утром. Элиассон не стал сообщил подробностей о втором арестованном и объяснил это тем, что подозрения по поводу его причастности к преступлению классифицируются как слабые.

По подозрению в причастности к теракту разыскиваются еще несколько человек.















Aizvērt В Стокгольме собрались тысячи человек, чтобы почтить память погибших в теракте AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix







Ранее шведская газета Aftonbladet со ссылкой на источники сообщила, что Акилов действовал по «приказу» группировки «Исламское государство». По данным издания, такое заявление он сделал на одном из допросов, добавив, что является сторонником ИГ.

Теракт в Стокгольме произошел 7 апреля у торгового центра Ahlens Mall на главной пешеходной улице города Дроттнинггатан. Грузовик въехал в толпу людей, стоявших на тротуаре.

Жертвами теракта стали 4 человека, среди который маленькая девочка, еще 15 получили ранения.































































Aizvērt В Стокгольме в толпу врезался грузовик AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA EPA/LETA EPA/LETA EPA/LETA EPA/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix







В ночь на воскресенье в центре Осло было обезврежено взрывное устройство, никто не пострадал. Адвокат задержанного подростка сказала, что ее клиент отверг обвинения, а также утверждения СМИ, что он якобы был сторонником «Исламского государства».

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