На знаменитой Горе крестов в Литве произошел пожар

 

Фото: BNS/LETA

Сегодня утром на знаменитой Горе крестов под Шауляем произошел пожар

Сообщение о пожаре на «Горе крестов» поступило в Единый центр помощи в 9.30 утра. Огнем были охвачено около 10 квадратных метров площади холма. Причина возгорания выясняется.

Пожар на Горе крестов в Литве

Фото: Пожар на Горе крестов в Литве0

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Гора крестов в 12 километрах от города Шяуляй стала местом паломничества для католиков и православных христиан. Весь холм, который находится в поле, заставлен десятками тысяч крестов и распятий разных размеров — по данным из открытых источников, их число достигает 500 тысяч. Один из крестов был установлен Папой Иоанном Павлом II.


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