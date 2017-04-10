На знаменитой Горе крестов в Литве произошел пожар

Сегодня утром на знаменитой Горе крестов под Шауляем произошел пожар

Сообщение о пожаре на «Горе крестов» поступило в Единый центр помощи в 9.30 утра. Огнем были охвачено около 10 квадратных метров площади холма. Причина возгорания выясняется.















































Aizvērt Пожар на Горе крестов в Литве BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA







Реклама

Гора крестов в 12 километрах от города Шяуляй стала местом паломничества для католиков и православных христиан. Весь холм, который находится в поле, заставлен десятками тысяч крестов и распятий разных размеров — по данным из открытых источников, их число достигает 500 тысяч. Один из крестов был установлен Папой Иоанном Павлом II.