Дайверы засняли землетрясение на Филиппинах

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Сильное землетрясение произошло сегодня у филиппинского острова Самар.

Сейсмологи Европейского средиземноморского центра оценили его магнитуду в 5,6, а Геологическая служба США — в 6,1.

Эпицентр толчков располагался в 136 км к юго-востоку от города Пондагуитан. Очаг залегал на глубине 60 км.

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«Подземные толчки также ощущались в соседних провинциях Лейте, Сорсогон и Албай», — передает «Синьхуа», отмечая, что жертв нет.

Между тем ранее на Филиппинах произошло землетрясение, которое удалось заснять любителям подводного плавания. Видеоролик выложил 8 апреля пользователь Facebook Жан-Пол Родригес.

17 августа 1976 года разрушительное землетрясение в островной стране унесло жизнь 8 тыс. человек.

Видео


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