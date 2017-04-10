Министры G7 обсудят новые санкции против России

Министры иностранных дел стран «Большой семерке» обсудят сегодня введение новых санкций против России и Сирии.

Об этом сообщил глава МИД Британии Борис Джонсон, передает Reuters.

«Мы будем обсуждать возможность введения дальнейших санкций. Они коснутся нескольких сирийских военных деятелей и некоторых российских военных, которые были вовлечены в сирийскую кампанию», - сказал Джонсон в эфире британского канала Sky News.

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Накануне Times писало, что Джонсон хочет добиться совместного заявления G7, призывающего Россию прекратить оказывать поддержку президенту Сирии Башару Асаду и вывести войска из страны. В случае отказа - будут введены новые санкции.

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