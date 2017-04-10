Министры G7 обсудят новые санкции против России

Министры иностранных дел стран «Большой семерке» обсудят сегодня введение новых санкций против России и Сирии.
- Путин избавил от налогов россиян, попавших под санкции 4 апреля 2017 г.
- Тиллерсон заявил о сохранении санкций против РФ 31 марта 2017 г.
- США ввели новые санкции против России 25 марта 2017 г.
Об этом сообщил глава МИД Британии Борис Джонсон, передает Reuters.
«Мы будем обсуждать возможность введения дальнейших санкций. Они коснутся нескольких сирийских военных деятелей и некоторых российских военных, которые были вовлечены в сирийскую кампанию», - сказал Джонсон в эфире британского канала Sky News.
Накануне Times писало, что Джонсон хочет добиться совместного заявления G7, призывающего Россию прекратить оказывать поддержку президенту Сирии Башару Асаду и вывести войска из страны. В случае отказа - будут введены новые санкции.Еще по этой теме