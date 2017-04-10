В Германии предотвратили теракт у посольства России

Полиция Лейпцига задержала 24-летнего марокканца, который планировал совершить теракт возле здания российского посольства в Берлине. Об этом пишет Der Tagesspiegel со ссылкой на источник.

По предварительным данным, задержанный Мохаммед Б. Х. планировал провести свою акцию во время митинга протестующих, однако что именно хотел совершить молодой человек, со слов правоохранителей не ясно.

Издание отмечает, что пока точно не известно о том, какими мотивами мог руководствоваться задержанный. Однако,

по одной из версий, атака могла быть связана с Сирией.

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«Возможно… атака была бы местью за поддержку Башара Асада Россией», — говорится в сообщении.

Также Der Tagesspiegel пишет, что Мохаммед Б. Х. в феврале уже попадал в поле зрения правоохранительных органов после того, как угрожал взорвать себя в одном из учебных заведений Лейпцига. Официально эту информацию не подтверждали.