В США произошла стрельба в школе, погибли дети

В начальной школе города Сан-Бернардино американского штата Калифорния произошла стрельба. Об этом сообщает в своем микроблоге начальник местной полиции Джаррод Баргун.

По его информации, четыре человека были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями, двое из них скончались. Известно, что в числе пострадавших один учитель и трое учеников.

Бургуан на своей странице в Twitter сообщил, что речь идет о попытке убийства и самоубийства в одном из классов.

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В целях безопасности остальных учеников отправили в здание старшей школы.

По предварительным данным, стрелок покончил с собой недалеко от учебного заведения.