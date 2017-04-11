В США произошла стрельба в школе, погибли дети

 

Фото: Twitter @Politicsgonzale

В начальной школе города Сан-Бернардино американского штата Калифорния произошла стрельба. Об этом сообщает в своем микроблоге начальник местной полиции Джаррод Баргун.

По его информации, четыре человека были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями, двое из них скончались. Известно, что в числе пострадавших один учитель и трое учеников.

Бургуан на своей странице в Twitter сообщил, что речь идет о попытке убийства и самоубийства в одном из классов.

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В целях безопасности остальных учеников отправили в здание старшей школы.

По предварительным данным, стрелок покончил с собой недалеко от учебного заведения.


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