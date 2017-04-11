После встречи с контролерами ребенок час бродил по опасной Маскачке

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Jānis Škapars/TVNET

В Риге 11-летнего мальчика контролёры высадили из 15-го троллейбуса. После чего родителям ребенка не сразу удалось найти, сообщает Русское вещание LTV7.

Мама мальчика - Елена Клюкина — рассказала журналистам, какой стресс пережила вся семья в минувшую пятницу. Ее 11-тилетний сын Илья должен был самостоятельно доехать из Кенгарагса в центр на 15-ом троллейбусе. На остановке в центре его ждала бабушка. Троллейбус приехал, а мальчик нет. Отец тут же сорвался с работы на машине его искать.

«Папа его не нашел — ни на остановке, ни другой, на танцы он не приехал. Район неблагополучный, чтобы 11-летнего там отпускать. Он пытался найти сам. Вспомнил, что недалеко работает папа. Ничего, что за железной дорогой и опасно переходить. Но папы уже не было, так как он уехал его искать», - рассказывает женщина.

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Позже ребёнок рассказал, что забыл дома телефон и э-талон. На остановке «улица Славу» в троллейбус вошли контролёры.

«На Славу зашли контролеры — он сказал, что нет проездного, а они: «тогда на следующей выйдешь».

Три взрослых + охранник, конечно 11-летний ребёнок испугался и ничего им не сказал»,

- объясняет мать.

Ребёнок вышел из троллейбуса. И найти его на улице удалось спустя час. Позже, когда мама позвонила на информационный телефон Rīgas satiksme, ей пояснили, что детей до 15-ти лет высаживать из транспорта нельзя. Это оговорено правилами Кабинета министров.

«Ребенка до 15 лет нельзя высаживать. Только если контролёр или водитель вызвал полицию и отдал его полиции. По закону не может быть случая, что ребёнок остаётся на улице один», - говорит глава Инспекции по защите прав детей Илона Кронберга.

«До 15 лет — мы не высаживаем. Они ничего хорошего не получат, если так сделают — одни проблемы.

Так что мотива так действовать — ноль. Опросили всех контролеров, все говорят — такого случая не было», - комментирует ситуацию представитель Rīgas satiksme Виктор Закис.

В Rīgas satiksme говорят — случается, что дети, у которых нет билета, завидев контролёров, выходят из транспорта по собственной инициативе. Впрочем, так ли было на этот раз, обещают разобраться. Контролёры оснащены камерами наблюдения. Записи изучат. Если окажется, что мальчик действительно вышел из троллейбуса под давлением контролёров, они будут наказаны.


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