Тяжелая авария в Эстонии: людей зажало в легковушке

Утром во вторник на шоссе Таллинн – Тарту в волости Пайде в Эстонии произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля.

В 8.21 в полицию поступило сообщение о ДТП на 62-м километре шоссе Таллинн - Тарту, участниками которого стали грузовой автомобиль Volvo и легковушка Fiat. По предварительным данным, пострадали четыре человека. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, пишет rus.postimees.ee.











Aizvērt Авария на шоссе Таллинн-Тарту в Эстонии Postimees/LETA Postimees/LETA Postimees/LETA Postimees/LETA Postimees/LETA Postimees/LETA







Ранее сообщалось, что люди оказались зажаты в легковом автомобиле. Эта информация подтвердилась. Спасателям пришлось вырезать людей из искореженной машины. Затем всех пострадавших передали скорой помощи.

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