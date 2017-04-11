Тяжелая авария в Эстонии: людей зажало в легковушке

 

Фото: Postimees/LETA

Утром во вторник на шоссе Таллинн – Тарту в волости Пайде в Эстонии произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля.

В 8.21 в полицию поступило сообщение о ДТП на 62-м километре шоссе Таллинн - Тарту, участниками которого стали грузовой автомобиль Volvo и легковушка Fiat. По предварительным данным, пострадали четыре человека. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, пишет rus.postimees.ee.

Авария на шоссе Таллинн-Тарту в Эстонии

Фото: Авария на шоссе Таллинн-Тарту в Эстонии0

Ранее сообщалось, что люди оказались зажаты в легковом автомобиле. Эта информация подтвердилась. Спасателям пришлось вырезать людей из искореженной машины. Затем всех пострадавших передали скорой помощи.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: ДТП с участием грузовика на шоссе Таллинн - Тарту: люди оказались зажаты в легковом автомобиле

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