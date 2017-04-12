Как я стала миллионером в Узбекистане

Если вы хотите почувствовать себя миллионером, вам обязательно стоит приехать в Узбекистан! При обмене 100 долларов вы получите около 700 тысяч сумов, а если вы пожелаете «переконвертировать» в местную валюту 200 честно заработанных на родине долларов, тут же станете миллионером!

В Узбекистане существуют два курса валют - рыночный и официальный. В настоящее время курс Центрального банка Узбекистана составляет 3650 сумов за один доллар. Население же пользуется «черным» курсом, согласно которому один доллар равен 7 тысячам сумов.

Выгоднее всего привозить в Узбекистан не евро, а доллары. По словам местных жителей и бывалых туристов, поменять их можно практически везде - у таксистов, на базаре, в полуофициальных обменниках.

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Кроме того,

Узбекистан - это страна наличных денег.

В крупных гостиницах Ташкента вы, конечно же, сможете рассчитаться своей кредиткой или дебетовой картой, однако, если вы собираетесь идти в обычный продуктовый магазин, вам следует иметь при себе стопку купюр. Эти деньги невозможно уместить в кошельке, поэтому местные носят их прямо в сумке или даже целлофановых кульках в пачках, перемотанных канцелярской резинкой.

Для приезжих из Европы цены кажутся низкими. Меня, например, удивил ресторанный счёт в исторической части Бухары. За напиток и закуску из разных видов сыра с медом я заплатила всего 26 тысяч сумов (примерно 3, 40 евро).

Фото: Русский TVNET

Однако рассчитывать на такую дешевизну в Ташкенте не стоит. Счёт за обед в ресторане столицы значительно отличается от стоимости похода в общепит на периферии.

Фото: Русский TVNET

Проезд на метро в Ташкенте обойдётся вам всего 1200 сумов (16 евроцентов), 10 километров на лицензированном такси — 10 тысяч сумов

(1 евро 30 центов),а если вы поймаете машину на дороге (это обычная практика, здесь «таксуют» практически все), можете договариваться с водителем на любую сумму. Поездка с частником обойдётся вам вдвое дешевле поездки на официальном такси.

Для того, чтобы понять, сколько жителям Узбекистана приходится тратить на те или иные продукты, я отправилась в местный магазин «Корзинка», который пользуется большой популярностью у местных.

Фото: Русский TVNET

Египетские апельсины стоят 15 тысяч 690 сумов за кг (около 2 евро), иранские киви - 21 тыс. 290 сумов за кг (примерно 2 евро 80 центов), огурцы 10 тыс. 690 за кг (примерно 1 евро 40 центов), яблоки - 5 тыс. 890 за кг (около 80 центов).

Фото: Русский TVNET

Орехи и сухофрукты - настоящая гордость всех жителей Узбекистана. Фисташки обойдутся вам в 123 тыс. 490 сумов за кг (чуть больше 16 евро), арахис 17 тыс. 590 сумов за кг (примерно 2,30 евро).

Фото: Русский TVNET

Мясо - основа узбекской кухни. Плов, самса, дамляма, лагман, шурпа, манты - все эти блюда готовят с мясом. (За исключением, конечно, самсы и такого блюда как манты, которые иногда готовят со шпинатом или тыквой).

В местном супермпаркете «Корзинка» кг говядины стоит почти 25 тыс. сумов (3 евро 33 цента). Свинину в Узбекистане не едят.

Фото: Русский TVNET

Масло «Прибалтийское», произведённое в Узбекистане, стоит 20 тыс. сумов (примерно 2,60 евро), сметана - около 3 тыс. сумов (40 центов), кефир и молоко- около 5 тыс. сумов (примерно 66 центов).

Фото: Русский TVNET

Фото: Русский TVNET

Фото: Русский TVNET

Фото: Русский TVNET

Любителям энергетических напитков следует быть готовыми отдать почти 13 тыс. местных денег (1,70 евро) за баночку RedBull. А фаворит молодежи во всем мире Coca Cola стоит здесь 4 тыс. 490 сумов за литр (60 центов).

Фото: Русский TVNET

Стиральный порошок в ташкентском супермаркете стоит 81 тыс. 790 сумов, а это более 10 евро!

Фото: Русский TVNET

Красную икру узбекские и приезжие гурманы смогут приобрести за 100 тыс. евро (более 13 евро).

Фото: Русский TVNET

Фото: Русский TVNET

Однако украшением моего вечера, проведенного в местном супермаркете, и своеобразным приветом из родной страны стал стенд с рыбными консервами.

Наши латвийские шпроты и сельдь в масле представлены здесь в широком ассортименте.

Сельдь фирмы Kaija стоит здесь 9 тыс. 690 сумов (примерно 1 евро 30 центов), шпроты - в среднем около 15 тыс. сумов (2 евро).

Кстати, бензин в стране стоит около 50 центов за литр, что вызывает у приезжих европейцев нескрываемую зависть.

Однако завидовать нечему. Для местных все эти цены, значительно отличающиеся от европейских, не кажутся низкими. Минимальная зарплата в Узбекистане составляет около 150 тыс. сумов (однако, по словам местных, за такие деньги никто не работает).

Средняя зарплата - примерно 200 долларов, в регионах - ещё меньше.

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