Трамп подписал протокол о вступлении Черногории в НАТО

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Президент США Дональд Трамп подписал протокол о вступлении Черногории в НАТО.

Как передает «Голос Америки», ранее протокол ратифицировал Сенат США. Теперь документ должны ратифицировать Испания и Нидерланды. В последней стране нужно по этому вопросу организовать референдум.

Ранее министры обороны Предраг Бошкович и иностранных дел Черногории Срджан Дарматович заявили о намерении Черногории участвовать в очередном саммите НАТО в мае в качестве полноправных членов альянса.

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Черногория получила приглашение стать членом альянса 1 декабря 2015 года.

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