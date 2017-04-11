Тиллерсон поставил России ультиматум

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что России необходимо выбрать между отношениями с США и странами Запада или с президентом Сирии Башаром Асадом и Ираном, передает Associated Press.

Еще по этой теме

«Мы хотим облегчить страдания сирийского народа. Россия может быть частью такого будущего и играть важную в нем роль. Или Россия может продолжать поддерживать группу (режим Асада, Иран. – «Газета.Ru»), которая, как мы считаем, не будет отвечать интересам России в долгосрочной перспективе», — сказал он.

По словам Тиллерсона, в Вашингтоне не делают прогнозов о сроках урегулирования сирийского конфликта, однако Запад уверен, что власть в Дамаске в конечном итоге сменится.

Реклама

«Нам всем ясно, что правление семьи Асада подходит к концу», — резюмировал госсекретарь.

Ранее сообщалось о возможной встрече президента России Владимира Путина с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в рамках визита дипломата в Москву.

Еще по этой теме
Тиллерсон заявил о сохранении санкций против РФ

Тиллерсон заявил о сохранении санкций против РФ

Тиллерсон о Лаврове: Ему танцевать не позволено!

Тиллерсон о Лаврове: Ему танцевать не позволено!

Лавров обсудил с Тиллерсоном ракетные удары США по сирийским войскам

Лавров обсудил с Тиллерсоном ракетные удары США по сирийским войскам



Еще по этой теме
Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

reklama.vesti.lv

Крик души: муж изнасиловал меня спустя четыре дня после родов Wo&Men

Крик души: муж изнасиловал меня спустя четыре дня после родов

Садись, прокачу с ветерком: в Грузии заработало авиатакси Hi-Tech

Садись, прокачу с ветерком: в Грузии заработало авиатакси

Родившая Теона Дольникова катастрофически располнела Showbiz

Родившая Теона Дольникова катастрофически располнела

Анну Седокову с рождением третьего ребенка Showbiz

Анну Седокову с рождением третьего ребенка

Лепс выступил в Риге с аншлагом и cделал то, чего никто не ожида Showbiz

Лепс выступил в Риге с аншлагом и cделал то, чего никто не ожида

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Юрмала
Продают Квартиры, Юрмала 620 000 EUR
Сдают Квартиры, Тейка
Сдают Квартиры, Тейка 330 EUR
Сдают Производство / Склад Центр
Сдают Производство / Склад Центр 2700 EUR
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 137 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
PROGRAMMĒŠANAS INŽENIERIS/-E
PROGRAMMĒŠANAS INŽENIERIS/-E
TELEMĀRKETINGA SPECIĀLISTS/-E
TELEMĀRKETINGA SPECIĀLISTS/-E
PHP PROGRAMMĒTĀJS/-A
PHP PROGRAMMĒTĀJS/-A
http://alkoutlet.lv

Темы

 