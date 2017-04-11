Тиллерсон поставил России ультиматум

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что России необходимо выбрать между отношениями с США и странами Запада или с президентом Сирии Башаром Асадом и Ираном, передает Associated Press.

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«Мы хотим облегчить страдания сирийского народа. Россия может быть частью такого будущего и играть важную в нем роль. Или Россия может продолжать поддерживать группу (режим Асада, Иран. – «Газета.Ru»), которая, как мы считаем, не будет отвечать интересам России в долгосрочной перспективе», — сказал он.

По словам Тиллерсона, в Вашингтоне не делают прогнозов о сроках урегулирования сирийского конфликта, однако Запад уверен, что власть в Дамаске в конечном итоге сменится.

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«Нам всем ясно, что правление семьи Асада подходит к концу», — резюмировал госсекретарь.

Ранее сообщалось о возможной встрече президента России Владимира Путина с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в рамках визита дипломата в Москву.

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