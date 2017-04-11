Невероятная природа: улитки создали «мост», чтобы перебраться через лужу

Фотографу-любителю Куриту Афшину удалось сделать невероятные фотографии, на которых изображены дружба или симпатия двух улиток.

Фотограф из столицы Индонезии Джакарты в саду своей дачи во время дождя заметил двух улиток, между которыми образовалось «ущелье». Улитки были каждая на своем камне, но между ними появилась лужа.

Однако умные животные не поддались и не упали в воду. Одна из улиток создала мостик, который помог товарищу преодолеть «ущелье», в результате чего они продолжили путь вместе.

Реклама

«Выглядело, что улитки пытаются обнять друг друга, так, как будто они два друга, которые очень давно не виделись», - прокомментировал произошедшее фотограф Афшин. «Одна из них стала живым мостом, чтобы помочь другой перебраться с камня на камень».

Фотограф рассказал, что процесс занял примерно три минуты, так как улитки двигаются очень медленно, но это был действительно красивый момент.