Невероятная природа: улитки создали «мост», чтобы перебраться через лужу

 

Фото: Vida Press

Фотографу-любителю Куриту Афшину удалось сделать невероятные фотографии, на которых изображены дружба или симпатия двух улиток.

Фотограф из столицы Индонезии Джакарты в саду своей дачи во время дождя заметил двух улиток, между которыми образовалось «ущелье». Улитки были каждая на своем камне, но между ними появилась лужа.

Однако умные животные не поддались и не упали в воду. Одна из улиток создала мостик, который помог товарищу преодолеть «ущелье», в результате чего они продолжили путь вместе.

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«Выглядело, что улитки пытаются обнять друг друга, так, как будто они два друга, которые очень давно не виделись», - прокомментировал произошедшее фотограф Афшин. «Одна из них стала живым мостом, чтобы помочь другой перебраться с камня на камень».

Фотограф рассказал, что процесс занял примерно три минуты, так как улитки двигаются очень медленно, но это был действительно красивый момент.

Улитки создали «мост», чтобы перебраться через лужу

Фото: Улитки создали «мост», чтобы перебраться через лужу0


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