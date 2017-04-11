Комментарий Путина о событиях в Сирии: «Скучно, девочки!»

Президент России Владимир Путин заявил, что считает не соответствующими действительности обвинения в адрес Дамаска в применении химического оружия в провинции Идлиб.

«Скучно, девочки», — прокомментировал он подобные заявления и заявил, что ситуация в Сирии сейчас напоминает события 2003 года, когда США вторглись в Ирак, объясняя это наличием у Багдада оружия массового поражения.

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Также Путин заявил, что Россия и Сирия являются удобным «общим врагом» для западных стран, за счет которого европейские государства, выступавшие против Дональда Трампа, могут наладить отношения с Вашингтоном.

По данным российского президента, сейчас в Сирии готовится провокация с использованием химического оружия, в которой обвинят силы Дамаска.

В начале апреля в сирийской провинции Идлиб более 80 человек погибли в результате химической атаки. Западные страны утверждают, что атаку организовали силы Башара Асада. Дамаск и поддерживающая Асада Россия отрицают, что у сирийской армии есть доступ к химическому оружию.

7 апреля вооруженные силы США нанесли ракетный удар по аэродрому сирийских ВВС, с которого, как утверждает Пентагон, вылетали самолеты с химическим оружием.



















Aizvērt Химическая атака в Сирии AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix







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