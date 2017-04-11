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По словам главы Национального антитеррористического комитета РФ Александра Бортникова, члены террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ) вынашивают планы по организации атак в России.

«Поступает большой объём оперативной информации, свидетельствующей о том, что главари террористических группировок, действующих на Ближнем Востоке в составе так называемого Исламского государства, вынашивают намерения осуществить террористические атаки в различных регионах мира, в том числе в Российской Федерации», - заявил он.

В качестве примеров реализации таких планов Бортников привёл теракты, совершённые в последнее время в России, Великобритании, Швеции и Египте.

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Также директор ФСБ раскрыл подробности расследования уголовного дела о теракте в метро Санкт-Петербурга.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга

Фото: Взрыв в метро Санкт-Петербурга0

«В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий задержано восемь членов законспирированных террористических ячеек, шесть из которых находились в Санкт-Петербурге, двое — в Москве, все — выходцы из Центральной Азии», — сказал Бортников.

Во время обысков силовиками было изъято большое количество оружия и средств поражения. В настоящее время спецслужбы занимаются поисками организаторов теракта.

По словам Бортникова, в 2016 году в России было предотвращено 16 терактов,

целью которых должны были стать такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск, Нижний Новгород, Сочи, Тула и Уфа.

Глава ФСБ отметил, что организаторами этих преступлений были выходцы из стран СНГ, и большинство из них — трудовые мигранты.

"Результаты анализа имеющейся информации свидетельствуют о том, что основной костяк террористических групп составляют граждане стран СНГ, прибывшие в Россию в потоках трудовой миграции.

Часть из них проходила подготовку и участвовала в боевых действиях в Сирии и Ираке, — отметил Бортников.

В России поминают жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга

Фото: В России поминают жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга0

Напомним, взрыв на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в Санкт-Петербурге прогремел днем 3 апреля. Также на станции «Площадь Восстания» была обнаружена самодельная бомба, замаскированная под автомобильный огнетушитель. Помнению следствия, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.


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