ФОТО: криминальная находка в центре сортировки почты Omniva

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В ходе операции в эстонском центре сортировки почты Omniva полицейские наркособаки нашли наркотики.

В ходе совместной операции Налогово-таможенного департамента (MTA) и Департамента полиции и погранохраны (PPA) Эстонии проверялись посылки, прибывающие на центр сортировки почты Omniva, расположенный на таллиннской улице Палласти. При проверке посылок 15 полицейским помогали семь наркособак. Среди посылок были найдены один грамм гашиша и 17 граммов экстази, подтвердила пресс-секретарь Налогово-таможенного департамента Майлин Аасмяэ.

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Попытки заказать из-за границы по почте наркотики и психотропные препараты, по словам Аасмяэ, резко участились, а потому Налогово-таможенный департамент и Департамент полиции и погранохраны выбрали общий приоритет – предотвращение попадания наркотиков в Эстонию по почте.

Среди заказчиков наркотиков и психотропных препаратов много молодых людей и тех, кто пробует вещества впервые: «Из разговоров с ними выясняется, что заказать наркотики через Интернет очень просто, поскольку риск попасться ошибочно считается крайне низким».

В этом году в ходе рутинных проверок Налогово-таможенный департамент обнаружил несколько заказанных в Интернете посылок с наркотиками и в сотрудничестве с прокуратурой были возбуждены уголовные дела: «При обнаружении наркотиков наши люди в 95 процентах случаев добираются до заказчиков, тут лишь вопрос времени».

В 2016 году Налогово-таможенный департамент Эстонии раскрыл более 600 случаев отправки по почте или с курьерами наркотиков из-за рубежа, что в два раза больше, чем в 2014 и в 2015 годах.

В этом году, за первые два месяца уже обнаружено 15 посылок, в отношении которых возникли подозрения, что внутри находятся наркотики. За последние три месяца выявлено 250 посылок, в которых предположительно находились психотропные препараты.


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