В Минобороны Украины заявили о снижении пьянства у военных

 

Фото: AP/Scanpix

В рядах украинской армии уменьшилось число случаев пьянства, и, как следствие, количество связанных с ним правонарушений. Об этом этом сказано на сайте Минобороны Украины.

Недавно СМИ писали, что пьянство украинских военных в АТО является главной причиной небоевых потерь, тогда как в Минобороны утверждают, что ими являются самоубийства, болезни и неосторожное обращение с оружием.

Сообщается, что Военная Служба правопорядка «целенаправленно помогает командирам в профилактике случаев употребления военнослужащими алкоголя».

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«Количество таких случаев и связанных с ними правонарушений значительно сокращено, в частности, благодаря изменениям в законодательство», - заявил генерал-майор Игорь Криштун.

По его словам, снизилось и число общих правонарушений, а также небоевых потерь.

«В частности, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, в текущем году на 23 процента уменьшилось количество правонарушений и на 37 процентов сокращено количество небоевых безвозвратных потерь», - отметил он.

Между тем, вчера в зоне АТО офицер выстрелил в пьяного военного. В штабе заявили, что тот представлял угрозу и отказывался подчиняться командиру.

Напомним, в 2015 году официально в ВСУ зафиксировано 126 случаев гибели или тяжелых увечий из-за употребления военными спиртными напитками, из них 66 – в зоне проведения АТО.


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