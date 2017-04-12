На фоне обострения отношений глава Госдепартамента США прилетел в Москву

В Россию прилетел глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон - впервые после того, как президент Дональд Трамп занял место в Белом доме, сменив Барака Обаму.

Визит проходит на фоне охлаждения отношений Москвы и Вашингтона из-за сирийского кризиса. Эйфория от победы Трампа и надежды на потепление отношений и, как следствие, возможную отмену санкций прошли, и

теперь даже в Кремле констатируют, что уровень доверия между странами не то что на нуле, а хуже, чем во время холодной войны.

Эксперты и аналитики многого ждут от визита Тиллерсона, интрига подогревается еще и тем, что с ним, возможно, встретится президент Владимир Путин.

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О том, что Тиллерсон уже прилетел в Москву, сообщает «Интерфакс». Спецборт главы внешнеполитического ведомства приземлился в аэропорту Внуково-2, передает ТАСС. Ожидается, что в среду, 12 апреля, госсекретарь проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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По информации «Коммерсанта», который ссылается на источники, близкие к МИД, находясь с рабочим визитом в Москве,

Тиллерсон постарается договориться о взаимодействии с Россией по корейской проблеме.

Ранее предполагалось, что во вторник, 11 апреля, вечером Тиллерсон за ужином встретится с несколькими представителями российского экспертного сообщества, однако, по информации издания, встречу отменили.

Ожидается, что утром в среду, 12 апреля, в Доме приемов МИД РФ пройдут переговоры Тиллерсона и Сергея Лаврова. Во второй половине дня американского гостя может принять Владимир Путин, однако в Кремле официально эту информацию пока не подтверждают.

Ранее в российском Министерстве иностранных дел сообщили, что стороны обсудят актуальные вопросы международной повестки, в том числе борьбу с терроризмом, урегулирование международных конфликтов между Палестиной и Израилем, в Сирии, Йемене, Ливии, Афганистане, деэскалацию напряженности на Корейском полуострове, невыполнение Киевом своих обязательств в рамках минских соглашений, вопросы двусторонних отношений.

Во вторник в МИД РФ завили, что рассчитывают на конструктивные переговоры с Рексом Тиллерсоном, но «готовы к любому развитию событий».

Россия, как отметили в ведомстве, настроена на конструктив, а не на конфронтацию и надеется, что Вашингтон проявит такой же подход в ходе переговоров.

В то же время в Кремле по-прежнему не подтверждают встречу Тиллерсона с президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в графике Путина такая встреча не значится.

Между тем источники газеты «Коммерсант» не исключили, что Путин примет Тиллерсона в Кремле во второй половине дня 12 апреля. Эту информацию РБК подтвердили два источника, близких к МИДу, и источник, знакомый с ходом организации визита.

Рекс Тиллерсон прилетел в российскую столицу из итальянской Лукки, где проходила встреча министров иностранных дел G7. Сообщалось, что министры «группы семи» по итогам встречи выработают «единый сигнал» Москве по сирийскому урегулированию, который Тиллерсон должен будет донести до российских властей.

Перед самым вылетом в Москву госсекретарь заявил, что Россия должна прекратить поддержку сирийского президента Башара Асада

после неоднократных случаев применения режимом химического оружия и присоединиться к Соединенным Штатам, чтобы сообща обеспечить мирное будущее для сирийцев. Он предложил Москве выбрать, к чьей позиции присоединиться, - США и их союзников или Асада, Ирана и радикальной шиитской группировки «Хизбаллах».

За последние дни Тиллерсон сделал несколько резких заявлений в адрес Москвы. Так, в интервью ABC News 9 апреля он заявил, что Россия не выполнила обязательства по соглашению 2013 года о ликвидации химического оружия в Сирии. Госсекретарь отметил, что собирается поднять этот вопрос во время своего визита в Москву. Он также заявил, что именно Москва должна заставить сирийского президента Башара Асада отказаться от дальнейшего использования химоружия.

Тем временем в США многие эксперты отмечают, что приезд Тиллерсона в Москву станет проверкой его способностей, а также послужит испытанием в реальных условиях мечты президента Трампа об улучшении американо-российских отношений. Об этом, в частности, заявили экс-сотрудники Госдепартамента и Минобороны США Эдвард Фишмен и Марк Симаковски в статье для USA Today.

По их мнению, главной установкой американской политики в отношении России давно было «сотрудничать там, где возможно, но конфликтовать там, где необходимо».

"Тиллерсон должен выйти за рамки этого избитого клише. Подобно тому, как глава компании может заключить сделку по результатам работы с новым подрядчиком, ему следует потребовать, чтобы Москва соответствовала поддающимся оценке критериям, прежде чем открыть новые сферы сотрудничества. Вместо "доверяй, но проверяй" он должен руководствоваться принципом "не доверяй, а проверяй снова и снова", - говорится в статье экспертов, которую цитирует InoPressa.

Первая встреча Тиллерсона с Лавровым состоялась 16 февраля в Бонне в преддверии министерского заседания G20. Тогда переговоры не привели ни к каким важным соглашениям.

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