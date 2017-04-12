Белый дом призвал Россию под угрозой изоляции заключить с США сделку по Сирии

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Россия может оказаться изолированной, если Вашингтону и Москве не удастся достичь выгодной сделки по Сирии. Такое заявление, как передает РИА Новости, сделал на брифинге представитель Белого дома Шон Спайсер.

«Но если мы не сможем заключить сделку, которая будет соответствовать нашим национальным интересам, тогда мы не будем. В данном конкретном случае, никаких вопросов, что Россия будет изолирована», — сказал он.

По мнению Спайсера, Россия самоизолируется от мирового сообщества, потому что ставит себя в один ряд с Сирией и КНДР, которые являются «государствами-изгоями».

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В то же время, по его словам,

США открыты для стратегического сотрудничества с Россией и для достижения общих целей,

например, победы над «Исламским государством», но будут стоять за свои принципы и ценности.

Вопрос о санкциях в отношении России из-за Сирии администрация США не стала комментировать. «Как вы знаете, мы не говорим о конкретных действиях до тех пор, пока они не готовы», — сказал Спайсер.

Ранее во вторник, 11 апреля, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия должна сделать выбор между «США и здравомыслящими странами с одной стороны и Ираном, группировкой «Хезболла» и режимом [президента Сирии] Башара Асада с другой».

Тиллерсон прибыл в Москву с первым официальным визитом. 12 апреля состоятся его переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Одной из главных тем встречи станет ракетный удар США, нанесенный в ночь на 7 апреля по аэродрому Шайрат в ответ на якобы произведенную сирийскими ВВС химическую атаку в сирийской провинции Идлиб.

«Исламское государство» включено в России в список террористических организаций, за участие в деятельности которых предусмотрена уголовная ответственность.

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