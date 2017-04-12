Миллиардер рассказал о сделке по «резиденции Медведева» на Рублевке

Алишер Усманов
 

Алишер Усманов. Фото: ITAR-TASS

Deutsche Welle


Алишер Усманов объяснил, почему передал свой участок на Рублевке благотворительному фонду, который упоминается в расследовании Навального о Медведеве. По словам бизнесмена, это произошло в рамках обмена.

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Российский миллиардер Алишер Усманов заявил, что передал фонду «Соцгорпроект» участок и дом в поселке Знаменское на Рублевке в рамках сделки по обмену. Об этом бизнесмен рассказалв интервью газете «Ведомости», опубликованном в среду, 12 апреля. Этот участок упоминался в расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в связи с обвинениями в адрес премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

По словам Усманова, дом в Знаменском он построил для своей сестры, но она отказалась в нем жить, сказав, что ей не нужен такой большой дом, раз дети разъехались. Усманов рассказал, что тогда договорился с Ильей Елисеевым (которого Навальный называет однокурсником Медведева) о том, чтобы обменяться участками.

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В обмен на особняк в Знаменском Усманов получил участок рядом со своим домом на Рублевском шоссе - фонд «Соцгорпроект» планировал развивать там девелоперский проект.

Фонд уступил миллиардеру участок в 12 гектаров по номинальной цене, а бизнесмен передал «Соцгоспроекту» участок и дом сестры, при этом достроив его, рассказал Усманов.

«12 гектар на Рублевке на берегу Москвы-реки стоят примерно 50 млн долларов. Переданный мной участок в 4 гектара стоит около 15-20 млн долларов, и дом - еще 30 млн долларов. Так что баланс примерно 50 на 50», - сказал Усманов.

Навальный в своем расследовании оценил переданный «Соцгорпроекту» участок в 5 млрд рублей (88 млн долларов). Основатель ФБК называет этот дом резиденцией Медведева, а саму сделку считает взяткой. Усманов 10 апреля в связи с этим пообещал подать на Навального в суд, заявив, что оппозиционер «перешел красную черту».

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