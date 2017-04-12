В Бразилии расследуют коррупцию против 108 политиков

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В их число вошли девять министров, губернаторы трех штатов, более 70 парламентариев.

Верховный суд Бразилии санкционировал антикоррупционное расследование в отношении более сотни политиков, в том числе девяти министров. Своим решением суд удовлетворил ходатайство генерального прокурора страны Родригу Жано о проведении 83 уголовных расследований, связанных с делом о коррупции вокруг бразильской государственной нефтегазовой компании Petrobras.

По данным местных СМИ, в число подозреваемых вошли, среди прочих, глава МИД Бразилии Алоизиу Нунес, министр сельского хозяйства Блайру Мажжи, влиятельный член кабинета, глава гражданской канцелярии президента Элисеу Падилья, а также губернаторы трех штатов, 29 сенаторов и 42 члена нижней палаты парламента - в общей сложности 108 политиков.

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Основанием для возбуждения уголовного дела стали показания 77 топ-менеджеров и сотрудников бразильского строительного концерна Odebrecht, подрядчика компании Petrobras. Следствие полагает, что Odebrecht и другие строительные компании раздавали взятки политикам в обмен на помощь концерну Petrobras в заключении многомиллиардных контрактов, например на строительство буровых платформ.

Ранее президента Бразилии Мишеля Темера обвинили в оказании давления на кабинет министров и причастности к коррупции.


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