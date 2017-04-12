В Литве море выбросило на берег огромную российскую торпеду

На берег Балтийского моря в городе Нида (Литва) волнами выбросило цилиндрический предмет, который, возможно, является торпеца с российских учений, сообщает Государственная пограничная служба Литвы.

В воскресенье вечером на берегу моря был обнаружен цилиндр длинною в 4 метра. До литовско-российской границы примерно один километр, поэтому появились догадки, что это может быть торпедой с обучений РФ - сообщает литовский портал «15min».

Также, на красно-зеленой торпеде видны надписи на русском языке.

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