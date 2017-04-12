Лавров «цыкнул» на американских журналистов на встрече с Тиллерсоном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал замечание американским журналистам, упрекнув их в отсутствии «манер».

Как сообщает РИА Новости, инцидент произошел перед началом переговоров Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Журналисты, увидев дипломатов, начали выкрикивать вопросы, которые касались в основном позиции Вашингтона по Сирии.

«Правда ли, что вы поддерживаете правительство Сирии? Как вы можете прокомментировать вчерашние заявления Белого дома?» — спросила она из журналисток. После этого ее поддержала другая коллега: «Есть ли у вас ответ на вчерашние заявления Белого дома?»

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«Кто вас воспитывал? Кто учил вас манерам?» — спросил в ответ Лавров, после чего произнес свою речь. Затем он передал слово Тиллерсону. Через некоторое время Лавров обратился к американской журналистке, сказав: «Теперь можете кричать». В ответ та улыбнулась и ответила: «Спасибо».

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