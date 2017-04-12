В Турции арестован гражданин РФ, у которого нашли пояс смертника

Суд в Турции постановил арестовать 29-летнего гражданина России Джамалали Гаджиева. Он был задержан две недели назад на турецко-сирийской границе при попытке проникнуть в Турцию с партией боеприпасов, сообщает Anadolu.

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Служба безопасности изъяла у задержанного полтора килограмма взрывчатки, две гранаты и пояс смертника. Гаджиева задержали в тот момент, когда он пытался попасть в Турцию через подкоп, сделанный под бетонной стеной на границе.

В ходе допроса турецкие следователи выяснили, что два года назад россиянин примкнул к группировке Исламское государство. Однако в результате столкновения террористов в Сирии с отрядами курдов был ранен и решил перебраться в Турцию.

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Следствие не исключает того, что Гаджиев готовил теракт в Турции.

Напомним, в Турции судят семерых граждан России. Им грозит до 15 лет лишения свободы за подготовку терактов в Стамбуле с использованием радиоуправлямых моделей самолетов.

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