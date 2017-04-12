Путин принял в Кремле госсекретаря США

Президент РФ Владимир Путин принимает в Кремле госсекретаря США Рекса Тиллерсона и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом «Интерфаксу» рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во вторник прибыл с первым официальным визитом в Москву. В среду он провел переговоры с Лавровым. Перед ними он выразил надежду на то, что его встреча с главой МИД РФ будут содействовать улучшению российско-американских отношений.



«Эта встреча происходит в очень важный момент, когда мы пытаемся прояснить позиции друг друга и поговорить о тех областях, в которых наши цели, задачи и интересы совпадают, несмотря на различия в тактических подходах», — отметил госсекретарь США.

Между тем еще накануне в Кремле не подтверждали встречу Тиллерсона с Путиным. А сегодня российский президентзаявил, что рабочий уровень доверия в российско-американских отношениях, особенно в военной сфере, при администрации Дональда Трампа не стал лучше, а деградировал.

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Отношения между странами ухудшились после того, как на прошлой неделе США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе, который стал ответом на химатаку в провинции Идлиб, в которой Вашингтон обвинил президента Сирии Башара Асада.

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