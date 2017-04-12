Миротворцев ООН заподозрили в массовом растлении детей на Гаити

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

За последние 12 лет по всему миру было зафиксировано почти 2 тыс. случаев сексуальных домогательств со стороны миротворцев и персонала ООН. Об этом говорится в материале, посвященном деятельности миротворческих миссий по всему миру, подготовленном Associated Press.

Издание опросило более 300 жертв сексуального насилия, собрало более 2 тыс. заявлений о сексуальном насилии, совершенном миротворцами из 23 стран мира. По данным СМИ, миротворцы и сотрудники миссий ООН на протяжение последних 12 лет систематически совершали сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних детей и женщин. Общее число подобных случаев достигает 2 тысяч.

В материале также отмечается, что подозреваемые в совершении преступлений сексуального характера избегают ответственности. Сотрудники миротворческих миссий ООН не могут быть осуждены или наказаны самой организацией, поэтому обвинить или наказать за сексуальные преступления миротворцев могут только власти стран, граждане которых в этих миссиях состоят. «За редкими исключениями лишь немногие страны ответили на неоднократные просьбы, в то время как имена лиц, признанных виновными, сохраняются в тайне», — говорится в исследовании.

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Авторы материала подчеркивают, что остановить насилие будет возможно, только если в ООН будет заключено соглашение о преследовании за такие преступления.

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