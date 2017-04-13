Тиллерсон назвал главное препятствие нормализации отношений России США

Нормализации отношений Москвы и Вашингтона мешает ситуация в Украине. Этот вопрос будет оставаться проблемой в отношениях РФ и США до момента его полного урегулирования, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает «Интерфакс-Украина».

«Ситуация в Украине останется препятствием на пути к улучшению отношений РФ и США до полной реализации Минских соглашений», — отметил Тиллерсон по итогам переговоров в Москве.

По его словам,

Россия «может добиться прогресса в реализации минских договоренностей путем снижения уровня насилия,

а также предпринимая шаги отводу тяжелых вооружений с тем, чтобы наблюдатели ОБСЕ могли выполнять свою роль».

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Встреча Сергея Лаврова с Рексом Тиллерсоном состоялась в Москве 12 апреля. Лавров увидел в переговорах возможность прояснить перспективы сотрудничества между Вашингтоном и Москвой. Тиллерсон заявил, что у двух стран есть общие цели и интересы, однако реализация этих целей и подходы различаются.

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