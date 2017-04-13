Россия наложила вето на резолюцию ООН по химатаке в Сирии

Россия воспользовалась своим правом вето и заблокировала в Совете безопасности ООН проект резолюции по расследованию фактов химической атаки в сирийской провинции Идлиб, представленный накануне тремя западными странами - Великобританией, США и Францией.

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Всего документ поддержали 10 членов Совбеза. Помимо России против принятия резолюции проголосовала и Боливия. Постоянные представители Китая, Эфиопии и Казахстана воздержались от голосования, передает агентство Reuters.

«Проект резолюции не принят, так как против него проголосовал один из постоянных членов Совбеза»,

- объявила постпред США Никки Хейли, председательствующая в Совбезе ООН в апреле.

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Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков пояснил, что проект резолюции, против которого проголосовала Россия, обвинял сирийские власти в проведении химической атаки против мирных жителей еще до проведения расследования. «Такой результат был предопределен, потому что мы последовательно выражали категорическое несогласие с ошибочной концепцией документа, которая не претерпевала по мере развития событий и консультаций ни малейших изменений», - заявил Сафронков на заседании СБ ООН.

«Полностью игнорировались и даже отметались под искусственными предлогами российские приоритеты и озабоченности. Главная проблема была в том, что проект резолюции «тройки» назначал виновных еще до проведения расследования - объективного и независимого расследования. Подход, несовместимый со стандартами правосудия», - добавил дипломат.

Постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр ранее назвал проект резолюции «простым и сбалансированным».

Новый вариант практически совпал с тем, что был предложен этими странами на прошлой неделе, но не поставлен на голосование. Он содержал ряд требований к сирийским властям, в частности предоставить экспертам ООН и ОЗХО доступ к военным авиабазам, отмечает РИА «Новости».

Первый вариант проекта резолюции был подготовлен Великобританией, США и Францией.

Документ был подвергнут жесткой критике со стороны России, которая затем вынесла на обсуждение свой проект документа.

Третий, компромиссный вариант, был распространен десятью временными членами Совбеза, среди которых были Боливия, Египет, Италия, Казахстан, Сенегал, Швеция, Украина, Уругвай, Эфиопия и Япония. Однако 7 апреля Совбез решил отложить рассмотрение проектов резолюций.

Во вторник, 11 апреля, постоянный представитель Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт сообщил о том, что три страны «распространили переработанный проект резолюции по Сирии, осуждающий химическую атаку и требующий полного сотрудничества в ее расследовании».

При этом Райкрофт подчеркнул, что все члены Совбеза ООН, по его мнению, должны поддержать именно этот вариант резолюции.

«Необходим надлежащий политический процесс, который приведет к переходу к устойчивому миру в Сирии»,

- добавил британский дипломат.

Химическая атака в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб произошла 4 апреля. В результате погибли, по разным данным, от 80 до 100 человек, еще около 500 человек пострадали. Страны Запада обвинили в применении химоружия правительственные силы президента Сирии Башара Асада.

В ответ на химатаку в ночь на 7 апреля ВВС США нанесли ракетный удар по сирийской правительственной авиабазе Шайрат в провинции Хомс. Были уничтожены 20 сирийских самолетов, система ПВО, бункеры с боеприпасами, укрепленные навесы для самолетов и хранилища горючего.

Союзники США по НАТО полностью поддержали действия Вашингтона. Между тем в российском Минобороны утверждают: то, что приняли за химатаку, было ударом сирийской авиации по складу террористов и скоплению военной техники, а также арсеналу боеприпасов с отравляющими веществами, откуда химоружие доставляли в Ирак.

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