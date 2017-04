В КНДР призвали журналистов готовиться к «большому событию»

Отмечается, что в настоящий момент в Северной Корее находятся около 200 журналистов из других государств.

Twitter

Foreign journalists in North Korea told to prepare for a 'big and important event' tomorrow: https://t.co/lsXIjjYsU4 via @pearswick pic.twitter.com/GDU9gewi7r— Reuters World (@ReutersWorld) April 12, 2017