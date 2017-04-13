United Airlines вернет деньги за билеты пассажирам скандального рейса

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Американская авиакомпания United Airlines решила вернуть деньги за билеты всем пассажирам переполненного рейса 3411, с которого выволокли пассажира. Об этом перевозчик сообщил USA Today.

Гендиректор United Оскар Муньос в очередной раз извинился за инцидент. По словам руководителя компании, ему стыдно за то, что произошло. Он пообещал, что United больше никогда не будет силой ссаживать пассажиров с билетами.

Муньос также сообщил, что не собирается подавать в отставку. Ранее

в интернете появилась петиция с требованием отставки руководства United, ее подписали больше 60 тыс. человек.

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Как заявил гендиректор, его наняли, чтобы сделать United лучше. «Мы этим занимались, и я продолжу этим заниматься», - сказал Муньос.

Инцидент на борту самолета United Airlines произошел 9 апреля. Компания продала слишком много билетов и предложила нескольким пассажирам покинуть самолет за дополнительную компенсацию.

Добровольцев не нашлось, и тогда менеджер компании сам выбрал людей, которым следовало выйти из самолета. Один из них - врач Дэвид Дао - отказался, сославшись на то, что ему надо обязательно улететь, так как его ждут пациенты.

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