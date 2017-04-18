Жители Узбекистана откровенно о русском языке, президенте и Латвии

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr / Im Thomas

Виктория Пушкеле


В рамках проекта «TVNET в Узбекистане» мы рассказываем о культурной, туристической и социальной жизни восточной страны. Однако повествование было бы неполным, если бы мы не затронули некоторые вопросы, однозначные ответы на которые не могут дать даже сами местные. Кроме того, 2017 год в Узбекистане объявлен годом диалога с народом и интересов человека. Русский TVNET в данный диалог, надеемся, внес свой скромный вклад.

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Во время торжественного заседания, посвященного Дню Конституции, президент Узбекистане Шавкат Мирзиёев подчеркнул: «В последнее время мы как-то забыли о том, что надо разговаривать с людьми. Быть среди народа, общаться с ним открыто и искренне, слушать его заботы – все это, к сожалению, отошло на задний план». Поэтому именно сейчас руководство страны решило дать возможность высказаться всем своим гражданам.

Русскому TVNET, в свою очередь, об изменениях после прихода к власти нового президента, перспективах внутри страны, государственном языке и образе Латвии в Узбекистане удалось пообщаться пока лишь с 5 жителями Ташкента.

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Что изменилось в стране с приходом к власти нового президента?

Людмила (45 лет, менеджер по продажам): Стали быстрее решаться социальные вопросы, улучшается качество автодорог, больше порядка в медицинских учреждениях.

Рахмон (28 лет, младший юрист): С приходом к власти нового президента начала восстанавливаться структура дорожного сообщения, возобновляться проекты инфраструктуры, которые были приостановлены, развивается банковская система, особенно в инвестиционном направлении. Появилось больше рабочих мест, стали давать кредиты малому бизнесу под обеспечение более низких процентов.

Амира (24 года, студентка): Для меня пока ничего не изменилось. Думаю, что в дальнейшем ничего глобально и не изменится.

Нодир (26 лет, офисный клерк): С приходом нового президента к власти в нашей стране произошла масса изменений. Как основное нововведение можно ответить появление виртуальной приёмной, в которой каждый гражданин нашей республики может напрямую обратиться к президенту. Также следует отметить ремонт и открытие новых дорог.

Мадина (24 года, домохозяйка): В целом изменения пока незначительны. Самые основные - новые дороги и создание портала, где ведется диалог государства с народом.

Как в стране относятся к русскому языку? Регулируется ли использование языка со стороны государства?

Людмила (45 лет, менеджер по продажам): К русскому языку в стране относятся абсолютно нормально. Есть как молодежь, которая не говорит на русском языке, так и семьи, которые не владеют государственным - узбекским. Использование языков в стране никак не регулируется.

Рахмон (28 лет, младший юрист): К русскому языку во всем государстве относятся толерантно и уважительно. Молодежь в целях самообразования изучает русский язык. Это позволяет им контактировать с людьми, живущими в других странах СНГ. Более того, русский язык является сейчас одним из наиболее востребованных языков на рынке труда.

В нашей семье есть некоторые русские семьи, которые не знают узбекского языка. Однако это не мешает им функционировать как полноценным членам общества. Кроме того, у нас есть школы, в которых обучение проводится на русском языке. Русский язык не хотят запрещать, однако и статус госязыка ему навряд ли дадут.

Амира (24 года, студентка): На русском говорят многие. Думаю, даже большинство, по крайней мере в столице. Также знаю очень много русских, которые отлично говорят на узбекском, даже лучше, чем некоторые узбеки.

Нодир (26 лет, офисный клерк): Отношение к русскому языку очень уважительное. Молодежь ведёт общение на двух языках. Конечно, есть и те, кто совсем не знает узбекского, или напротив - русского, однако общий язык в любом случае удается найти всем. Употребление русского языка никак не регулируется и на него нет никаких запретов.

Мадина (24 года, домохозяйка): Образование в нашей стране проводится на двух языках - на узбекском и русском. Почти все рекламные вывески и названия учреждений в основном на русском языке. Документация также в большинстве случаев ведется на двух языках. Исходя из этого я могу сказать, что русский в нашей стране можно назвать непризнанным вторым государственным языком. Есть и те, кто не знает узбекского. Использование русского языка в нашей стране никак не регулируется.

Какие перспективы в стране видят для себя местные жители? Многие ли уезжают?

Рахмон (28 лет, младший юрист): Здесь довольно много возможностей, особенно в свете предстоящих улучшений торговых отношений, реформ банковской системы и появления новых рабочих мест. Узбекистан намерен всерьез взяться за номинальную и коммерческую ставку своей валюты и привести ее в порядок для привлечения потока инвесторов из-за границы.

Амира (24 года, студентка): Думаю, большому количеству людей, которые живут здесь, никуда не хочется уехать. Многие жалуются на зарплаты, но при этом вполне хорошо себя чувствуют на родине.

Нодир (26 лет, офисный клерк): Наверное каждый сам для себя устанавливает перспективы для развития и дальнейшей жизни на территории республики. По поводу переезда ответить сложно - наша молодежь предпочитает получать образование за рубежом, а потом возвращается назад в Узбекистан.

Мадина (24 года, домохозяйка): Думаю, тут главное стремление и смекалка. Своё «место под солнцем» можно найти независимо от страны и города. Перспективы есть везде. Из Узбекистана улетали по программе переселения в основном русские семьи в РФ. Молодежь, которая улетает в другие страны, как правило, через какое-то время возвращается. Чаще всего это Россия, Казахстан, США, ОАЭ.

Что жители Узбекистана знают о Латвии? Почему Латвия для многих студентов из Узбекистана так привлекательна?

Рахмон (28 лет, младший юрист): Латвия - это одна из стран Балтийского приморья, которая отличается своей природной уникальностью и является центром для студентов всего мира. Каждый человек найдет для себя что-то интересное. Студенты – программы обучения в ведущих школах экономики, медицины и права; бизнесмены и инвесторы – благоприятный налоговый режим и огромное количество инвестиционных проектов. Ну а для туристов открыты все возможности развлечений и отдыха в латвийском стиле (парады, отдых на свежем воздухе, походы и т.д.).

Амира (24 года, студентка): Многие не знают о такой стране или путают с Литвой и другими странами бывшего СССР. Для студентов Латвия привлекательна отсутствием вступительных экзаменов, да и похожим менталитетом.

Нодир (26 лет, офисный клерк): У каждого свои представления о Латвии. За последние несколько лет многие студенты открыли для себя Латвию в качестве страны, где можно получить высшее образование. Для кого-то это возможность увидеть Европу, а кто-то едет в Латвию для того, чтобы учиться в определённом ВУЗе.

Мадина (24 года, домохозяйка): О Латвии знают еще со времен наших бабушек и дедушек. Знают, конечно, очень поверхностно. Юрмала, шпроты и косметика Dzintars. Молодежь любит Латвию за возможность получить качественное образование в ЕС без вступительных экзаменов. Очень важно, что учиться в вашей стране можно на русском.

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