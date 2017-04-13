В Таллинне метель: некоторые самолеты перенаправляют в Ригу

Из-за метели нарушена работа Таллиннского аэропорта и передача информации о погоде пилотам, поэтому несколько прибывающих самолетов были вынуждены повернуть в другие аэропорты. Часть рейсов запаздывает.
По словам пресс-секретаря Таллиннского аэропорта Прийта Коффа, из-за погодных условий рейс AirBaltic из Вильнюса был перенаправлен в Ригу. Рейс Finnair из Хельсинки вернулся обратно в Хельсинки, полет из Стокгольма в Таллинн авиакомпании Lot Polish Airlines отменен из-за неподходящих погодных условий.
Winter 2017#chisinau #moldova #everydaymoldova #everydayeasterneurope #everydayeverywhere pic.twitter.com/BeIcxNYSHG— ramin mazur (@raminmazur) February 10, 2017
По словам читателя Postimees, проблемы возникли также с рейсом EasyJet из Милана. Недавно сообщили, что если в течение десяти минут не будет возможности для посадки, самолет перенаправят в аэропорт Хельсинки.
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Rent Tallinn apartment RT @TBubbearFCO: Snow? Seriously?? #Tallinn pic.twitter.com/w1nbfewZ4J— Best Apartments EST (@BestApartments1) April 13, 2017
Также в аэропорту возникли небольшие сбои при передаче информации о погодных условиях пилотам, из-за чего возникли задержки. По словам Коффа, связь будет восстановлена в течение ближайших минут.
April in Estonia. #everydayeasterneurope #Tallinn #yougottabekiddingme pic.twitter.com/eIux8Sg839— Fabian Weiß (@fabianweiss) April 13, 2017
«Безопасность для нас важнее всего. Нельзя исключать, что если задержка в передаче информации затянется более, чем на несколько минут, то взлет может произойти позже, либо ожидающие посадки самолеты будут перенаправлены в другой аэропорт. Но на данный момент ситуация должна быть под контролем», - отметил он.