В Таллинне метель: некоторые самолеты перенаправляют в Ригу

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: LETA

 

Из-за метели нарушена работа Таллиннского аэропорта и передача информации о погоде пилотам, поэтому несколько прибывающих самолетов были вынуждены повернуть в другие аэропорты. Часть рейсов запаздывает.

По словам пресс-секретаря Таллиннского аэропорта Прийта Коффа, из-за погодных условий рейс AirBaltic из Вильнюса был перенаправлен в Ригу. Рейс Finnair из Хельсинки вернулся обратно в Хельсинки, полет из Стокгольма в Таллинн авиакомпании Lot Polish Airlines отменен из-за неподходящих погодных условий.

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По словам читателя Postimees, проблемы возникли также с рейсом EasyJet из Милана. Недавно сообщили, что если в течение десяти минут не будет возможности для посадки, самолет перенаправят в аэропорт Хельсинки.

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Также в аэропорту возникли небольшие сбои при передаче информации о погодных условиях пилотам, из-за чего возникли задержки. По словам Коффа, связь будет восстановлена в течение ближайших минут.

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Таллин. 13 апреля. Весна))) #natakravec #vriddhiyoga #nicetravel #tallinn

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«Безопасность для нас важнее всего. Нельзя исключать, что если задержка в передаче информации затянется более, чем на несколько минут, то взлет может произойти позже, либо ожидающие посадки самолеты будут перенаправлены в другой аэропорт. Но на данный момент ситуация должна быть под контролем», - отметил он.

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13 апреля😀☃ #весна2017 #april #апрель #estonia #video

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