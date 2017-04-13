Подвижные пески засыпали три школы в Туркмении

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Жители Балканской области Туркмении сообщили об усилении активности подвижных песков вокруг населенных пунктов региона. В частности, пески засыпают дороги, жилые массивы и объекты социального назначения, в том числе, по крайней мере три средние школы, передает Радио «Азатлык».

По словам жителей районов Берекет и Сердар, в настоящее время ограничен доступ по крайней мере в три средние школы, расположенные в поселках Дувунчи, Ясга и Йылгынлы.

«При каждом дуновении ветра барханы на окраине поселка начинают перемещаться.

Песок засыпает школу. Сейчас, само здание с четырех сторон, а также дорога, ведущая к нему, засыпаны песком. Отводить детей в школу стало затруднительно», — рассказал житель поселка Йылгынлы.

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По его словам, 15 лет назад из-за перемещения песков жители поселка — около 80 хозяйств — были вынуждены переселиться на три километра севернее. При этом школа осталась на прежнем месте, и дети теперь вынуждены ходить в школу, расположенную в нескольких километрах от дома.

Сейчас некоторые жилые дома поселка практически под самую крышу засыпаны песком.

Жители заявляют, что регулярно обращаются к местным властям за помощью, но добиться содействия в борьбе с природным явлением не могут.

«Мы обращались в областную и районную администрацию, прося помощи в предотвращении образования песчаных завалов. Конкретного ответа как не было 10 лет тому назад, так и сейчас нет. Также мы просили построить нам школу в новом поселке. Но наши просьбы до сих пор остались без ответа», — рассказал житель Йылгынлы.


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