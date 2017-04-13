В Мексике из самолета выбросили трех мужчин

 

Фото: REUTERS/Scanpix

На севере мексиканского штата Синалоа на крыше госпиталя было найдено тело мужчины, предположительно, выброшенного из самолета. По словам очевидцев, самолет пролетал над госпиталем города Эльдорадо на низкой высоте, и из него был выброшен человек, сообщает Reuters.

Чиновник из местного департамента здравоохранения рассказал, что в момент падения мужчина, возможно, еще был жив.

Позже в 60 км к югу от Кульякана, столицы штата, были найдены еще два тела. Они были выброшены из того же самолета. В настоящие время полиция устанавливает детали произошедшего.

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По информации агентства, правоохранители подозревают, что речь идет о разборках наркокартелей. Издание отмечает, что Синалоа – это родной штат Хоакина Гусмана Лоэра по прозвищу «Коротышка», который управлял крупным наркокартелем вплоть до ареста в 2016 году. После его ареста уровень безопасности в стране ухудшился из-за противостояния между самым крупным в стране картелем и другими представителями наркомафии.


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