В Мексике из самолета выбросили трех мужчин

На севере мексиканского штата Синалоа на крыше госпиталя было найдено тело мужчины, предположительно, выброшенного из самолета. По словам очевидцев, самолет пролетал над госпиталем города Эльдорадо на низкой высоте, и из него был выброшен человек, сообщает Reuters.

Чиновник из местного департамента здравоохранения рассказал, что в момент падения мужчина, возможно, еще был жив.

Позже в 60 км к югу от Кульякана, столицы штата, были найдены еще два тела. Они были выброшены из того же самолета. В настоящие время полиция устанавливает детали произошедшего.

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По информации агентства, правоохранители подозревают, что речь идет о разборках наркокартелей. Издание отмечает, что Синалоа – это родной штат Хоакина Гусмана Лоэра по прозвищу «Коротышка», который управлял крупным наркокартелем вплоть до ареста в 2016 году. После его ареста уровень безопасности в стране ухудшился из-за противостояния между самым крупным в стране картелем и другими представителями наркомафии.