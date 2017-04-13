Туристы оставили в фонтане Италии 1,4 миллиона евро

В Италии туристы бросили за год в знаменитый фонтан Треви почти 1,4 миллиона евро, передает La Repubblica. Издание отмечает, что деньги, собранные за год, будут использованы в благотворительных целях и помогут малоимущим.

В частности, сумма будет передана благотворительной организации Caritas, которая направит деньги в различные приюты для нищих, а также в бесплатные супермаркеты и столовые для малоимущих семей.

Издание отмечает, что в фонтане было найдено больше всего долларов, преимущественно австралийских. Также было много иен.

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В прошлые годы в фонтане также находили браслеты, медальоны с Девой Марией и папой Римским Франциском, а кроме того - вставные челюсти.