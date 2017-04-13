В Сирии уничтожен склад химоружия, сотни жертв

В Сирии силы международной коалиции нанесли удар по хранилищу с токсичными веществами возле населенного пункта Дейр-Эз-Зор. В результате погибли сотни людей, сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на командование правительственными силами.

После удара, который произошел около 17.40 по местному времени появилось белое облако, которое превратилось в желтое.

Взрыв и его последствия вызвали «сотни смертей, в том числе большого количества гражданских людей».

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По данным агентства, смерти были вызваны «вдыханием токсичных веществ».

В командовании настаивают, что химоружие принадлежало террористам ИГИЛ.

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