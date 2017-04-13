В Германии задержан африканский беженец, изнасиловавший в заповеднике туристку

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Полиция федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия в Германии арестовала 31-летнего гражданина Ганы, который подозревается в сексуальном преступлении, вызвавшем большой резонанс, пишет Koelnische Rundschau. В начале апреля грабитель, вооруженный предметом, похожим на мачете, напал в национальном парке «Зигауэ» на пару влюбленных, которые разбили палатку и заночевали на природе. Злоумышленник пригрозил молодому человеку убийством и изнасиловал девушку в присутствии ее жениха.

Как выяснилось, во время нападения мигрант использовал пилу, внешне похожую на мачете. Также установлено, что буквально за 10 дней до преступления подозреваемый получил уведомление о его депортации. Африканец подавал прошение на получение статуса беженца, но его отклонили. В Германию мужчина прибыл в начале февраля. До этого он находился в Италии. Именно в эту страну его и должны были депортировать в соответствии с «дублинской процедурой» (Дублинское соглашение по приему просителей статуса беженца).

Как ранее сообщалось, 2 апреля около 00:30 преступник приблизился к палатке, в которой ночевали на природе 23-летняя девушка и ее 26-летний избранник. Сначала чернокожий мужчина потребовал, чтобы студенты отдали ему мобильные телефоны. Затем он заставил девушку вылезти из палатки и вступить с ним в половую связь. Лишь когда насильник ушел, спутник потерпевшей решился покинуть палатку, а также вызвать полицию и скорую помощь.

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Медицинское обследование подтвердило факт сексуального надругательства.

8 апреля подозреваемый был задержан в городе Зигбург. Его опознал прохожий по фотороботу, который ранее был обнародован в прессе, пишет The Sun.

Задержанный гражданин Ганы прибыл в Италию 24 января. Он пытался получить статус беженца сначала в этой стране, но 7 февраля ему отказали. Тогда мужчина решил попытать счастья в Германии, куда он приехал нелегально. Причем мигранта задержали уже 9 февраля в Касселе (Гессен), но депортировать сразу не стали. Африканцу предоставили кров в центре приема мигрантов в городе Санкт-Августин, к востоку от Бонна.

По словам представителя полиции Бонна Роберта Шолтена, виновность мигранта в изнасиловании подтверждается результатами генетических экспертиз. На месте преступления найдены биологические следы подозреваемого.

В настоящий момент задержанный помещен в тюрьму Кельна.

Как отметил сотрудник прокуратуры Себастьян Бусс, насильнику грозит 10-летний срок лишения свободы.

Между тем в немецком обществе поднялась волна критики в адрес полиции. Многие считают, что блюстители закона действовали недостаточно решительно и слишком долго искали насильника. По мнению критиков, полицейские, получив показания потерпевшей о возможной причастности к нападению чернокожего мужчины, должны были сразу провести серию облав в приютах для мигрантов.

Депутат ландтага Иоахим Штамп также намерен выяснить, почему сотрудники центра размещения беженцев, где жил подозреваемый, не обратились в полицию после обнародования его фоторобота.


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