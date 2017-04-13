Кремль о встрече Путина и Тиллерсона: Сдвига нет

Дмитрий Песков
 

Дмитрий Песков. Фото: Mikhail Metzel/TASS/Scanpix

Президент России Владимир Путин в ходе прошедшей 12 апреля встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном не выдвигал каких-либо инициатив по российско-американским отношениям, поэтому особого изменения в них не произошло.

Еще по этой теме

Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

«Он (Путин – ред.) проводил анализ», – сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, выдвигал ли президент РФ какие-либо инициативы по российско-американским отношениям или проводил только их анализ.

Реклама

Отвечая на вопрос, можно ли говорить о некоем сдвиге в отношениях России и США после встречи Путина с Тиллерсоном, Песков сказал: «Нет, нельзя. Пока рано».

Он назвал конструктивной состоявшуюся беседу Путина и Тиллерсона.

По словам Пескова, «президент весьма подробно изложил собеседнику свое видение причин, которые привели наши двусторонние отношения к тому печальному состоянию, в котором они сейчас находятся, то есть, грубо говоря, президент дал анализ и свое видение предтечи тому кризису, который сейчас в двусторонних отношениях наблюдается».

Песков сообщил, что в ходе прошедшей встречи Путина с Тиллерсоном ситуация на Украине подробно не обсуждалась.

«Пунктирно – да. Детального обсуждения Украины не было», – сказал Песков и добавил, что «весьма обстоятельно обсуждалась Сирия».

Песков добавил, что фотографии и видео со встречи Путина и Тиллерсона распространяться не будут. «Никакого освещения медийного не велось», – отметил он.

Еще по этой теме
Тиллерсон поставил России ультиматум

Тиллерсон поставил России ультиматум

Лавров «цыкнул» на американских журналистов на встрече с Тиллерсоном

Лавров «цыкнул» на американских журналистов на встрече с Тиллерсоном

Стали известны подробности встречи Путина и Тиллерсона

Стали известны подробности встречи Путина и Тиллерсона


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

reklama.vesti.lv

Меладзе о бракосочетании старшей дочери: «Я эту свадьбу не призн Showbiz

Меладзе о бракосочетании старшей дочери: «Я эту свадьбу не призн

Как важно иногда потерять ключи от машины... Hi-Tech

Как важно иногда потерять ключи от машины...

Джанет Джексон: из поп-дивы в мусульманскую мать-одиночку Wo&Men

Джанет Джексон: из поп-дивы в мусульманскую мать-одиночку

«Обменявшиеся» голосами финские чревовещатели поразили сеть Hi-Tech

«Обменявшиеся» голосами финские чревовещатели поразили сеть

Крик души: муж изнасиловал меня спустя четыре дня после родов Wo&Men

Крик души: муж изнасиловал меня спустя четыре дня после родов

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Юрмала
Продают Квартиры, Юрмала 620 000 EUR
Сдают Квартиры, Тейка
Сдают Квартиры, Тейка 330 EUR
Сдают Производство / Склад Центр
Сдают Производство / Склад Центр 2700 EUR
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 137 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОБУЧЕНИЮ В СЕРВИ ...
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОБУЧЕНИЮ В СЕРВИ ...
БУХГАЛТЕРА
БУХГАЛТЕРА
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI
AUTOVADĪTĀJU - EKSPEDITORU
AUTOVADĪTĀJU - EKSPEDITORU
http://alkoutlet.lv

Темы

 