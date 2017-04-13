Кремль о встрече Путина и Тиллерсона: Сдвига нет

Президент России Владимир Путин в ходе прошедшей 12 апреля встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном не выдвигал каких-либо инициатив по российско-американским отношениям, поэтому особого изменения в них не произошло.

Еще по этой теме Тиллерсон назвал главное препятствие нормализации отношений России США сегодня

Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

«Он (Путин – ред.) проводил анализ», – сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, выдвигал ли президент РФ какие-либо инициативы по российско-американским отношениям или проводил только их анализ.

Реклама

Отвечая на вопрос, можно ли говорить о некоем сдвиге в отношениях России и США после встречи Путина с Тиллерсоном, Песков сказал: «Нет, нельзя. Пока рано».

Он назвал конструктивной состоявшуюся беседу Путина и Тиллерсона.

По словам Пескова, «президент весьма подробно изложил собеседнику свое видение причин, которые привели наши двусторонние отношения к тому печальному состоянию, в котором они сейчас находятся, то есть, грубо говоря, президент дал анализ и свое видение предтечи тому кризису, который сейчас в двусторонних отношениях наблюдается».

Песков сообщил, что в ходе прошедшей встречи Путина с Тиллерсоном ситуация на Украине подробно не обсуждалась.

«Пунктирно – да. Детального обсуждения Украины не было», – сказал Песков и добавил, что «весьма обстоятельно обсуждалась Сирия».

Песков добавил, что фотографии и видео со встречи Путина и Тиллерсона распространяться не будут. «Никакого освещения медийного не велось», – отметил он.

Еще по этой теме