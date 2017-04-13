В России над молодыми мамами проведут эксперимент

Минобрнауки разработало механизм получения высшего образования молодыми мамами до 23 лет, его реализация намечена на 2018-2024 года в порядке эксперимента, проект постановления опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Проект разработан с целью улучшения демографической ситуации, отмечается в документе. Предполагается, что он поможет молодым женщинам в возрасте до 23 лет, имеющим одного и более детей, получить высшее образование и тем самым лучше адаптироваться к новым социальным условиям.

Молодые женщины смогут поступить на обучение по экспериментальным программам среднего профессионального образования и потом перевестись на обучение по экспериментальным программам высшего образования - по родственным направлениям. Перевод будет возможен в пределах квоты, установленной Минобрнауки.

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Обучение по экспериментальной программе будет ускоренным - высшее образование можно будет получить за три года при переводе после первого курса программы среднего профессионального образования и за два года - после второго курса.

Если же молодая мать не справится с нагрузкой, она сможет перевестись обратно на экспериментальную программу среднего профессионального образования.

Сейчас законом о занятости населения предусмотрено, что женщины имеют право в период отпуска по уходу за ребенком до трех лет пройти профессиональное обучение или получить дополнительное образование, напоминает РИА «Новости».

Отметим, 3 апреля министр образования и науки РФ Ольга Васильева рассказала о законопроекте, предусматривающем новые льготы для родивших студенток - они смогут перевестись на бюджетное отделение, если обучались на коммерческой основе.





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