В Саратове любопытные детсадовцы отравились крысиным ядом

Двое воспитанников одного из детских садов в Саратове попали в больницу с подозрением на отравление крысиным ядом, сообщает региональтная прокуратура, начавшая доследственную проверку по этому случаю.

Шестилетний мальчик и семилетняя девочка были госпитализированы вечером 12 апреля. По предварительной информации, дети, находясь в одном из дошкольных образовательных учреждении Волжского района города, нашли две таблетки крысиного яда и попробовали их на вкус.

В настоящее время угрозы для их жизни нет, подчеркивают в надзорном ведомстве. По результатам проверки прокуратура обещает дать оценку действиям сотрудников детсада.

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Подобные случаи, увы, не редкость. В 2013 году в городе Великий Устюг Вологодской области четверо воспитанников детского сада «Улыбка» в возрасте от двух до трех лет попали в больницу, отравившись крысиным ядом, найдя пакетик с отравой за закрытой батареей.

В 2007 году во Владимире 15 детсадовцев в возрасте от трех до пяти лет были госпитализированы с отравлением крысиным ядом, который, как сообщалось, остался в помещениях учреждения после проведенной там санитарной обработки от грызунов.

В 2005 году в Якутске крысиным ядом отравились 27 воспитанников детского сада «Журавлик» в возрасте три-четыре года, четверо из них оказались в реанимации. В этом случае одна из сотрудниц детсада по распоряжению заведующей, не привлекая специалистов, самостоятельно приобрела в хозяйственном магазине крысиный яд и рассыпала его в помещении садика для уничтожения грызунов.





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