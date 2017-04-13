В московском метро задержали пассажира с коробкой игрушечных гранат

В московском метро задержали мужчину с коробкой предметов, похожих на гранаты.

Инцидент произошел на станции «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии метро. При досмотре службой безопасности у пассажира была обнаружена коробка с предметами, внешне напоминающими гранаты.

Мужчину доставили в отделение полиции, а содержимое коробки передали на экспертизу. Впоследствии выяснилось, что гранаты являются сувенирной продукцией и угрозы не представляют.

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Отметим, что после терактов в петербургском метро в столичной подземке были усилены меры безопасности.

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