В московском метро задержали пассажира с коробкой игрушечных гранат

В московском метро задержали мужчину с коробкой предметов, похожих на гранаты.
Инцидент произошел на станции «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии метро. При досмотре службой безопасности у пассажира была обнаружена коробка с предметами, внешне напоминающими гранаты.
Мужчину доставили в отделение полиции, а содержимое коробки передали на экспертизу. Впоследствии выяснилось, что гранаты являются сувенирной продукцией и угрозы не представляют.
Отметим, что после терактов в петербургском метро в столичной подземке были усилены меры безопасности.Еще по этой теме