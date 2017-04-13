Беларусь полностью погасила долг за российский газ

Александр Лукашенко
 

Александр Лукашенко. Фото: REUTERS/Scanpix

Россия и Белоруссия пришли к решению по газовому спору. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передали в пресс-службе правительства РФ.

По его словам, Москва и Минск вышли на принципиальные договоренности по условиям дальнейшего партнерства в нефтегазовой сфере. Глава правительства РФ отметил, что в «этом затянувшемся не по нашей вине газовом споре было немало сложных моментов».

«Это и долг за уже поставленный Белоруссии газ, и будущая цена на газ, и формирование единого рынка в рамках Евразийского союза. К сожалению, в какой-то момент наши партнёры просто перестали платить в полном объёме по контракту, образовалась значительная задолженность. Россия сократила объём поставок беспошлинной нефти. Сегодня мы пришли к решениям, которые удовлетворяют обе стороны. И важно, что они в целом понятны и прозрачны», — пояснил он.

Реклама

«Мы пришли к решениям, которые удовлетворяют обе стороны. И важно, что они в целом понятны и прозрачны», — сказал Медведев на совещании правительства РФ.

Премьер уточнил, что разработаны три протокола. Первый определяет объемы поставок российской сырой нефти в период с 2017 по 2024 год в размере 24 млн т ежегодно трубопроводным транспортом. Второй устанавливает порядок определения цены на газ для Белоруссии в период до 31 декабря 2019 года и предусматривает разработку в срок до 1 января 2018 года предложения по программе формирования общего рынка газа ЕАЭС к 2025 году. Третий протокол содержит изменение правил доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере транспортировки газа. Вместо ранее применяемых норм будут применяться нормы ЕАЭС, протокол затронет в том числе и вопрос ценообразования и тарифной политики.

«Этот пакет документов позволит минимизировать риски возникновения ценовых споров или двойственного, разного толкования правил в будущем. Дополнительные заверения и гарантии по завершившемуся спору мы получили из Правительства Белоруссии вчера», — заявил он. Медведев также отметил, что Россия приступит к реализации этих соглашений после того, как Белоруссия вернет долг «Газпрому».

Между Россией и Белоруссией долго время оставался неурегулированным спор о поставках российского газа. Минск отказался выплачивать долг за поставленный ему ранее газ, который превышает $700 млн. В Белоруссии заявили, что не признают финансовые требования России долгом. В свою очередь российская сторона назвала такие действия белорусских властей «неконструктивной позицией».

Еще по этой теме
Россия выделит Белоруссии 1 миллиард долларов кредита

Россия выделит Белоруссии 1 миллиард долларов кредита

МИД Латвии призывает Белоруссию решить проблемы, мешающие взаимной торговле

МИД Латвии призывает Белоруссию решить проблемы, мешающие взаимной торговле


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

reklama.vesti.lv

Собрались встретить Пасху за границей? Тогда кое-что надо знать Wo&Men

Собрались встретить Пасху за границей? Тогда кое-что надо знать

ФОТО: Отчим Ким Кардашян окончательно стал женщиной Showbiz

ФОТО: Отчим Ким Кардашян окончательно стал женщиной

ФОТО: Пять гонщиц-красавиц Hi-Tech

ФОТО: Пять гонщиц-красавиц

Пережившая травлю Шурыгина попала в психиатрическую клинику Showbiz

Пережившая травлю Шурыгина попала в психиатрическую клинику

Пасха в Риге для всей семьи: программа мероприятий Wo&Men

Пасха в Риге для всей семьи: программа мероприятий

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 900 EUR
Сдают Квартиры, Тейка
Сдают Квартиры, Тейка 330 EUR
Продают Земл, Марупе
Продают Земл, Марупе 62 000 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 298 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PĀRDEVĒJU – KONSULTANTI/-U
PĀRDEVĒJU – KONSULTANTI/-U
PROJEKTU VADĪTĀJU (AR SKANDINĀ ...
PROJEKTU VADĪTĀJU (AR SKANDINĀ ...
C/C++ PROGRAMMĒTĀJS/-A
C/C++ PROGRAMMĒTĀJS/-A
MEDICĪNAS PĀRSTĀVI (DARBAM KU ...
MEDICĪNAS PĀRSTĀVI (DARBAM KU ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 