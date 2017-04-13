Беларусь полностью погасила долг за российский газ

Россия и Белоруссия пришли к решению по газовому спору. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передали в пресс-службе правительства РФ.

По его словам, Москва и Минск вышли на принципиальные договоренности по условиям дальнейшего партнерства в нефтегазовой сфере. Глава правительства РФ отметил, что в «этом затянувшемся не по нашей вине газовом споре было немало сложных моментов».

«Это и долг за уже поставленный Белоруссии газ, и будущая цена на газ, и формирование единого рынка в рамках Евразийского союза. К сожалению, в какой-то момент наши партнёры просто перестали платить в полном объёме по контракту, образовалась значительная задолженность. Россия сократила объём поставок беспошлинной нефти. Сегодня мы пришли к решениям, которые удовлетворяют обе стороны. И важно, что они в целом понятны и прозрачны», — пояснил он.

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«Мы пришли к решениям, которые удовлетворяют обе стороны. И важно, что они в целом понятны и прозрачны», — сказал Медведев на совещании правительства РФ.

Премьер уточнил, что разработаны три протокола. Первый определяет объемы поставок российской сырой нефти в период с 2017 по 2024 год в размере 24 млн т ежегодно трубопроводным транспортом. Второй устанавливает порядок определения цены на газ для Белоруссии в период до 31 декабря 2019 года и предусматривает разработку в срок до 1 января 2018 года предложения по программе формирования общего рынка газа ЕАЭС к 2025 году. Третий протокол содержит изменение правил доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере транспортировки газа. Вместо ранее применяемых норм будут применяться нормы ЕАЭС, протокол затронет в том числе и вопрос ценообразования и тарифной политики.

«Этот пакет документов позволит минимизировать риски возникновения ценовых споров или двойственного, разного толкования правил в будущем. Дополнительные заверения и гарантии по завершившемуся спору мы получили из Правительства Белоруссии вчера», — заявил он. Медведев также отметил, что Россия приступит к реализации этих соглашений после того, как Белоруссия вернет долг «Газпрому».

Между Россией и Белоруссией долго время оставался неурегулированным спор о поставках российского газа. Минск отказался выплачивать долг за поставленный ему ранее газ, который превышает $700 млн. В Белоруссии заявили, что не признают финансовые требования России долгом. В свою очередь российская сторона назвала такие действия белорусских властей «неконструктивной позицией».

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