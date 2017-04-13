В Петербурге у библиотеки прогремел взрыв; пострадал подросток

В центре Ростова-на-Дону прогремел взрыв
 

В центре Ростова-на-Дону прогремел взрыв. Фото: Valery Matytsin/TASS/Scanpix

В Петербурге на Васильевском острове рядом с библиотекой им. Чернышевского на проспекте Кима, 4 в четверг, 13 апреля, произошел взрыв, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на работников библиотеки.

Взрывное устройство сработало в руках подростка 14-15 лет. По предварительной информации, у него травматическая ампутация кисти. Агентство FlashNord, ссылаясь на источник в региональном МВД, подтверждает, что пострадавшему оторвало руку.

На данный момент раненого доставили в детскую больницу N2 Святой Марии Магдалины. По словам очевидцев, молодой человек «что-то поднял около библиотеки», после чего произошел взрыв.

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6 апреля в центре Ростова-на-Дону взорвалась самодельная бомба, замаскированная под фонарик, который нашел местный сторож. У пострадавшего была повреждена брюшная полость, грудная клетка, ему провели травматическую ампутацию правой кисти и трех пальцев левой руки. Как признался задержанный «террорист», он хотел из ревности убить сторожа.


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