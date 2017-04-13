Эстонские военные уступили свои казармы союзникам по НАТО

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Эстонские военнослужащие, проходящие службу на военной базе Тапа, примерно в 80 км от столицы страны Таллина, перешли жить в палаточный лагерь в городке Лясна, уступив свои казармы союзникам по НАТО, сообщает ВВС. Сотни призывников из 1-й пехотной бригады вынуждены были сменить место проживания на менее комфортное, чтобы дать крышу над головой коллегам по Североатлантическому альянсу.

Контингент НАТО прибыл в Эстонию, чтобы укрепить оборону страны на восточной границе и «противостоять угрозам глобальной безопасности». В частности, Великобритания отправила в Эстонию 800 военнослужащих, которые присоединились к солдатам из Франции и Дании.

В то же время Postimees пишет со ссылкой на издание Virumaa Teataja, что большую часть времени палатки пустуют, так как эстонские военные находятся на учениях.

Реклама

Штабной фельдфебель 1-й пехотной бригады Эстонии Андреас Ребане пояснил, что в связи с прибытием союзников в Тапа командование сочло целесообразным сдвинуть предшествующие ежегодным маневрам Kevadtorm («Весенний шторм») учения на две недели раньше - на начало апреля.

На центральном полигоне в Лясна установили 90 палаток, в которых можно разместить 640 солдат. Когда в учениях наступает перерыв, на пару дней солдаты возвращаются в Лясна.

По словам Ребане, в палатках не холодно, поскольку в них есть печи. Он отметил, что в ближайшие выходные большинство солдат отправят домой. Только единицы останутся в городке для охраны. На постоянной основе в Лясна находятся около десяти военнослужащих - они, в частности, обеспечивают городок дровами и водой.

Также отмечается, что военные палатки привезли в Эстонию из Швеции. Эстонские военные используют их уже около 15 лет. В палатке вокруг печи помещаются до десяти человек. В лагере спят на матах, а в палатках в военном городке ставят раскладушки. В палатки проведено электричество, в них также есть стиральные машины и душ.

Как сообщает ERR, ни один из эстонских военнослужащих не жаловался на бытовые трудности и на то, что пришлось уступить казармы солдатам НАТО.

Войска НАТО размещаются в странах Балтии, Польше, Румынии и Болгарии на основании решения, принятого летом прошлого года на саммите альянса в Варшаве. Усилить присутствие сил НАТО было решено в связи с исходящей, по мнению союзников, угрозы со стороны РФ. В странах, граничащих с Россией, в рамках наращивания западных войск сейчас находятся более семи тысяч военнослужащих НАТО. В Польше располагаются около 4000 военнослужащих НАТО. В Латвии и Литве - около 1200 военнослужащих из Канады и Германии. Более 300 американских морских пехотинцев дислоцируются в Норвегии.

Учения «Весенний шторм» пройдут в Эстонии с 8-го по 26 мая 2017 года. В них помимо эстонских солдат примут участие около 2300 военнослужащих из 13 стран, в том числе из США, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Канады, Финляндии, Украины, Швеции, Испании и Грузии.

Еще по этой теме
В Сомали боевики взорвали автомобиль у военной базы, погибли мирные жители

В Сомали боевики взорвали автомобиль у военной базы, погибли мирные жители

В Минобороны Украины заявили о снижении пьянства у военных

В Минобороны Украины заявили о снижении пьянства у военных

В учениях «Summer Shield XIV» в Латвии будут участвовать более 1200 военных

В учениях «Summer Shield XIV» в Латвии будут участвовать более 1200 военных


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

reklama.vesti.lv

ФОТО: Те случаи, когда рисунки на стенах действительно в тему Hi-Tech

ФОТО: Те случаи, когда рисунки на стенах действительно в тему

ФОТО: Хиллари Клинтон примерила туфли The Hillary от Кэти Перри Wo&Men

ФОТО: Хиллари Клинтон примерила туфли The Hillary от Кэти Перри

Меладзе о бракосочетании старшей дочери: «Я эту свадьбу не призн Showbiz

Меладзе о бракосочетании старшей дочери: «Я эту свадьбу не призн

Пережившая травлю Шурыгина попала в психиатрическую клинику Showbiz

Пережившая травлю Шурыгина попала в психиатрическую клинику

Поклонники восхищены "голым платьем" 63-летней Успенской Showbiz

Поклонники восхищены "голым платьем" 63-летней Успенской

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 900 EUR
Сдают Квартиры, Тейка
Сдают Квартиры, Тейка 330 EUR
Продают Земл, Марупе
Продают Земл, Марупе 62 000 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 298 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
E – KOMERCIJAS KOORDINATORU (-I) ...
E – KOMERCIJAS KOORDINATORU (-I) ...
SERTIFICĒTU ARHITEKTU
SERTIFICĒTU ARHITEKTU
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
PROGRAMMĒŠANAS INŽENIERIS/-E
PROGRAMMĒŠANAS INŽENIERIS/-E
http://alkoutlet.lv

Темы

 