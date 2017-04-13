Эстонские военные уступили свои казармы союзникам по НАТО

Эстонские военнослужащие, проходящие службу на военной базе Тапа, примерно в 80 км от столицы страны Таллина, перешли жить в палаточный лагерь в городке Лясна, уступив свои казармы союзникам по НАТО, сообщает ВВС. Сотни призывников из 1-й пехотной бригады вынуждены были сменить место проживания на менее комфортное, чтобы дать крышу над головой коллегам по Североатлантическому альянсу.

Контингент НАТО прибыл в Эстонию, чтобы укрепить оборону страны на восточной границе и «противостоять угрозам глобальной безопасности». В частности, Великобритания отправила в Эстонию 800 военнослужащих, которые присоединились к солдатам из Франции и Дании.

В то же время Postimees пишет со ссылкой на издание Virumaa Teataja, что большую часть времени палатки пустуют, так как эстонские военные находятся на учениях.

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Штабной фельдфебель 1-й пехотной бригады Эстонии Андреас Ребане пояснил, что в связи с прибытием союзников в Тапа командование сочло целесообразным сдвинуть предшествующие ежегодным маневрам Kevadtorm («Весенний шторм») учения на две недели раньше - на начало апреля.

На центральном полигоне в Лясна установили 90 палаток, в которых можно разместить 640 солдат. Когда в учениях наступает перерыв, на пару дней солдаты возвращаются в Лясна.

По словам Ребане, в палатках не холодно, поскольку в них есть печи. Он отметил, что в ближайшие выходные большинство солдат отправят домой. Только единицы останутся в городке для охраны. На постоянной основе в Лясна находятся около десяти военнослужащих - они, в частности, обеспечивают городок дровами и водой.

Также отмечается, что военные палатки привезли в Эстонию из Швеции. Эстонские военные используют их уже около 15 лет. В палатке вокруг печи помещаются до десяти человек. В лагере спят на матах, а в палатках в военном городке ставят раскладушки. В палатки проведено электричество, в них также есть стиральные машины и душ.

Как сообщает ERR, ни один из эстонских военнослужащих не жаловался на бытовые трудности и на то, что пришлось уступить казармы солдатам НАТО.

Войска НАТО размещаются в странах Балтии, Польше, Румынии и Болгарии на основании решения, принятого летом прошлого года на саммите альянса в Варшаве. Усилить присутствие сил НАТО было решено в связи с исходящей, по мнению союзников, угрозы со стороны РФ. В странах, граничащих с Россией, в рамках наращивания западных войск сейчас находятся более семи тысяч военнослужащих НАТО. В Польше располагаются около 4000 военнослужащих НАТО. В Латвии и Литве - около 1200 военнослужащих из Канады и Германии. Более 300 американских морских пехотинцев дислоцируются в Норвегии.

Учения «Весенний шторм» пройдут в Эстонии с 8-го по 26 мая 2017 года. В них помимо эстонских солдат примут участие около 2300 военнослужащих из 13 стран, в том числе из США, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Канады, Финляндии, Украины, Швеции, Испании и Грузии.





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