Из-за долгов сына, обворовали 82-летнюю пенсионерку

В среду 12 апреля полиции удалось задержать мужчину, который пытался ограбить 82-летнюю пенсионерку. По словам пострадавшей, вор, который ногой выбил дверь и вынес телевизор, является знакомым ее сына - сообщает Государственная полиция.

Примерно в половину первого ночи работники полиции получили вызов от женщины, которая уверяла, что у нее украли телевизор. Стражи порядка незамедлительно отправились на место событий.

Как сообщила пострадавшая, грабитель, который ногой выбил дверь и вынес телевизор, является знакомым ее сына. Также она добавила, что, вероятнее всего, мужчина так поступил, потому что ее отпрыск задолжал ему денег.

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Учитывая то, что женщина знала своего обидчика, полиции не составило труда задержать 1986 года рождения вора.

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