Стрельба в метро Атланты: один убит, стрелка задержали

ЧП произошло на перегоне между станциями Hamilton E. Holmes и West Lake. Транспортная полиция метрополитена сообщила, что мужчина открыл стрельбу вскоре после того, как сел на поезд. Очевидцы сообщили, что ему на вид около 30 лет.

Он отошел в один конец вагона поезда MARTA (и начал без разбора стрелять по пассажирам, рассказал один из очевидцев CBS46.

1 killed, 3 wounded in shooting at Atlanta metro stations, media reports say https://t.co/ByeliZ85g1 pic.twitter.com/YWgxt33NIk — Yahoo News (@YahooNews) 14 April 2017

Стрелка задержали на выходе из станции West Lake. Очевидцы рассказали, что тот пытался сбежать, но споткнулся. Полиция сообщила, что удалось найти и предполагаемое орудие убийства.

Медицинские службы уточнили, что госпитализированы были три человека, раненых стрелком, а также еще один, получивший травмы из-за возникшей в вагоне паники и давки. Жизням пострадавших угрозы нет.

Журналист WSBTV Мэтт Джонсон назвал имя жертвы - это Захария Ханникат.

Updated info: MARTA victim is 38 year old Zachariah Hunnicutt, per his mother. pic.twitter.com/Beq2mnhZJa— Matt Johnson (@MJohnsonWSB) 13 April 2017