Глава МИД Узбекистана: подозреваемый по делу о теракте в Стокгольме был завербован ИГ

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в ходе проведения международного пресс-клуба в Ташкенте, посвященного вопросам внешнеполитической деятельности республики, заявил, что подозреваемый по делу о теракте в Стокгольме гражданин Узбекистана Рахмат Акилов был завербован террористической группировкой «Исламское государство», передает РИА «Новости».

«В 2014 году Рахмат Акилов выехал в Стокгольм, где работал на строительных объектах. В период пребывания за границей по сети интернет был завербован эмиссарами международной террористической организации «Исламское государство», — сказал Камилов.































































Aizvērt В Стокгольме в толпу врезался грузовик AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA EPA/LETA EPA/LETA EPA/LETA EPA/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix







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По его словам, в отношении Акилова возбуждено уголовное дело по статьям, связанным с религиозным экстремизмом.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане с конца февраля был объявлен в розыск Рахмат Акилов, подозреваемый по делу о теракте в Стокгольме.