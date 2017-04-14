Глава МИД Узбекистана: подозреваемый по делу о теракте в Стокгольме был завербован ИГ

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в ходе проведения международного пресс-клуба в Ташкенте, посвященного вопросам внешнеполитической деятельности республики, заявил, что подозреваемый по делу о теракте в Стокгольме гражданин Узбекистана Рахмат Акилов был завербован террористической группировкой «Исламское государство», передает РИА «Новости».

«В 2014 году Рахмат Акилов выехал в Стокгольм, где работал на строительных объектах. В период пребывания за границей по сети интернет был завербован эмиссарами международной террористической организации «Исламское государство», — сказал Камилов.

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По его словам, в отношении Акилова возбуждено уголовное дело по статьям, связанным с религиозным экстремизмом.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане с конца февраля был объявлен в розыск Рахмат Акилов, подозреваемый по делу о теракте в Стокгольме.


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