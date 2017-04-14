Песков рассказал о планах Путина на Пасху

Президент России Владимир Путин традиционно примет участие в праздничном богослужении, посвященном Пасхе, в одном из православных храмов страны. Об этом 14 апреля сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Место, как правило, не анонсируем. Не буду и сейчас», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Путин регулярно посещает храмы во время главных церковных праздников. Как правило, на Пасху он остается в Москве, а Рождество встречает в церквях за пределами столицы. Так, в прошлом году президент присутствовал на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя.