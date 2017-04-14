Дочь Кадырова вышла замуж после двух недель знакомства с женихом

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова — Айшат — вышла замуж. Об этом девушка рассказала в интервью, опубликованном в майском номере журнала Tatler. Выдержки из беседы в пятницу, 14 апреля, приводит агентство Ura.ru.

Издание указывает, что 18-летняя девушка «старается не афишировать свое семейное положение». Так, в материале не говорится, когда состоялась церемония бракосочетания. Немногое известно и о ее избраннике. Сообщается лишь, что ему 19 лет, он сын погибшего друга и одноклассника Кадырова. Познакомились молодые люди за две недели до свадьбы, а теперь живут в нескольких минутах от резиденции главы республики.

Айшат Кадырова также рассказала о своей деятельности в модном доме Firdaws. Девушка призналась, что при подготовке своей первой коллекции «много работала с архивами, ходила в библиотеку, смотрела фотографии из альбомов мамы, бабушки». Она также выразила уверенность в том, что мусульманская мода — это «традиции, изящество и скромность».

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Дочь Кадырова представила коллекцию одежды, при создании которой использовались национальные чеченские мотивы, в Грозном 1 марта. На презентации присутствовали итальянский модельер Стефано Риччи с семьей, вице-президент фирмы Chopard Каролина Груози-Шойфеле, продюсер Яна Рудковская, спортсмен Евгений Плющенко, певица Нюша, Светлана Бондарчук и другие знаменитости. 16 марта Айшат привезла свои модели в Москву, на Неделю моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

Айшат Кадырова с 2016 года является директором Firdaws, основанного в 2009 году ее матерью Медни Кадыровой.

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