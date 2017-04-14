В Кремле сожалеют о неучастии России в Евровидении

Кремль
 

Кремль. Фото: AP/Scanpix

Дмитрий Песков выразил сожаление по поводу неучастия России в международном песенном конкурсе «Евровидение-2017».

«Организаторы, собственно, не способны оказались выполнить условия своих же правил и оказались не способны призвать страну, которая выразила готовность провести этот конкурс, соблюсти правила принимающей стороны, которые прописаны в документах Европейского вещательного союза», - заявил Песков.

В свою очередь, в Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) считают, что Россия изначально не была готова к участию в Евровидении.

По мнению представителей НОТУ, в РФ хотели создать негативную информационную атмосферу вокруг подготовки и проведения конкурса.

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НОТУ, как вещатель-организатор Евровидения-2017, официально сообщила Европейскому вещательному союзу о запрете СБУ въезда на территорию Украины участницы от РФ Юлии Самойловой. Украинская сторона также неоднократно предлагала РФ направить в Киев участника, который не нарушал законодательство Украины. Однако российская сторона оставила свое решение неизменным.

«Отказ Первого канала (Россия) от трансляции Евровидения доказывает, что, несмотря на декларируемое уважение к основополагающим ценностям Евровидения, ключевыми из которых являются взаимоуважение и аполитичность, целью российской стороны изначально было не участие в конкурсе, а создание негативной информационной атмосферы вокруг подготовки и проведения конкурса», - сообщают в НОТУ.

Напомним, ранее организаторы Евровидения окончательно подтвердили, что Россия не будет участвовать в конкурсе.

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